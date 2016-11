BKA-Chef Münch: Über 850 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte in diesem Jahr

(ots) - Die Zahl von Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte

in Deutschland bleibt auf hohem Niveau.



Das ergibt sich aus den jüngsten Zahlen des Bundeskriminalamtes.

Wie BKA-Chef Holger Münch am Mittwoch im rbb-Inforadio sagte, wurden

in diesem Jahr bisher über 850 Übergriffe auf Asylunterkünfte

gezählt. Im gesamten vergangenen Jahr waren es gut 1.000.



Man sehe, dass sich "eine hohe Zahl von Straftaten gegen

Zuwanderer wendet. Wir beobachten zum Beispiel die Straftaten gegen

Asylunterkünfte, und wir liegen in diesem Jahr schon bei über 850. Im

letzten Jahr hatten wir gut 1.000. Das sind natürlich enorme Zahlen."



Zugleich sieht Münch weiterhin das Risiko, dass sich Terroristen

unter Flüchtlinge mischen. Viele Hinweise darauf erhalte man aus dem

Kreis der Flüchtlinge selbst.







