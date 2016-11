stern-RTL-Wahltrend: Trump-Erfolg lässt deutsche Wähler kalt - Wirtschaftserwartungen pessimistischer als vor US-Wahl

(ots) - Der Sieg Donald Trumps bei den

US-Präsidentschaftswahlen hatte auf die Wahlabsichten der Deutschen

so gut wie keinen Einfluss. Lediglich bei der AfD, die Anfang der

vergangenen Woche noch von 11 auf 9 Prozent zurückgefallen war,

wirkte sich Trumps Erfolg etwas aus: Von Mittwoch bis Freitag stieg

der Präferenzwert der Partei wie in der Vorwoche wieder auf 11

Prozent, sodass ihr wöchentlicher Mittelwert im stern-RTL-Wahltrend

nun bei 10 Prozent liegt. Die Union aus CDU und CSU hatte schon

Anfang der Woche um einen Prozentpunkt zugelegt auf 35 Prozent und

behauptete diesen Wert bis zum Freitag. Für die anderen Parteien

haben sich die Werte nicht verändert: Die SPD bleibt bei 23 Prozent,

die Grünen stagnieren bei 11 Prozent, die Linke hält weiterhin 10 und

die FDP 6 Prozent. Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen

zusammen 5 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen

beträgt 26 Prozent.



Auffällige Veränderungen waren allerdings bei der Abfrage der

Wirtschaftserwartungen zu registrieren: Während zu Beginn der Woche

36 Prozent der Bundesbürger mit einer Verschlechterung der

wirtschaftlichen Verhältnisse rechneten, stieg dieser Anteil gegen

Ende der Woche auf 47 Prozent. Im Wochendurchschnitt erwarten nur

noch 15 Prozent der Befragten eine Verbesserung der ökonomischen

Situation in Deutschland, 5 Prozent weniger als in der Vorwoche. 42

Prozent stellen sich auf eine Verschlechterung ein (Vorwoche: 39

Prozent), und 39 Prozent vermuten, dass sie unverändert bleibt.



Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte vom 7. bis 11. November

2016 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders RTL 2503

repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine

computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die

statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.



Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe



stern-RTL-Wahltrend zur Veröffentlichung frei.







Pressekontakt:



Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon

040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine(at)guj.de, oder Matthias Bolhöfer,

RTL-Kommunikation, Telefon 0221 - 4567 4227.



Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gruner+Jahr, STERN

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1424996

Anzahl Zeichen: 2487

Kontakt-Informationen:

Firma: Gruner+Jahr, STERN

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung