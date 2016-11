Allergien mildern - mit der Kraft der Natur (FOTO)

(ots) -

Selbst im Winter sind viele Allergiker nicht sicher, denn

Hausstaubmilben, Tierhaare und Schimmelpilze kennen keine Saison.

Neben den Atemwegen sind häufig auch die Augen betroffen. So plagen

sich Allergiker oft ganzjährig mit den Symptomen einer

Bindehautentzündung: gerötete, juckende und brennende Augen.



Ein sehr gut verträgliches, effektives und

konservierungsmittelfreies Produkt ist Vividrin® ectoin® mit dem

natürlichen Inhaltsstoff Ectoin® und Hyaluronsäure. Die neu

entwickelten Augentropfen werden zur unterstützenden Behandlung sowie

zur Vorbeugung von Symptomen einer Bindehautentzündung angewendet.



Ectoin® ist ein natürliches, zellschützendes Molekül mit

entzündungslindernden Eigenschaften. Es beruhigt und befeuchtet

allergische und gereizte Augen auf natürliche Weise und unterstützt

die Regeneration der Zellen. Und es vermindert die Entstehung einer

Allergie, denn Ectoin® bindet auf der Augenoberfläche Wassermoleküle

an sich. Diese sogenannten Hydrokomplexe lagern sich aneinander an

und bilden einen luftdurchlässigen Hydrofilm. Der Hydrofilm legt sich

auf die Augenoberfläche und schützt den Körper vor eindringenden

Allergenen.



Vividrin® ectoin® Augentropfen sind rezeptfrei in der Apotheke

erhältlich. Das Produkt ist für Erwachsene, Kinder, sensible Augen

und Kontaktlinsenträger geeignet.







Pressekontakt:

Doreen Uhlmann

Doreen.Uhlmann(at)bausch.com

+49 30 330 93 - 150

Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin



Original-Content von: Bausch + Lomb, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bausch + Lomb 1469092810-4b2cc1bc.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 06:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1424997

Anzahl Zeichen: 1819

Kontakt-Informationen:

Firma: Bausch + Lomb 1469092810-4b2cc1bc.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung