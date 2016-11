EANS-News: Lenzing AG / Lenzing Gruppe mit deutlicher Umsatz- und

9-Monatsbericht



- Umsatz stieg um 8,2 Prozent auf EUR 1.578,4 Mio. - EBITDA erhöhte

sich um 52,2 Prozent auf EUR 320,6 Mio. - Operativer Cashflow

verdoppelte sich auf EUR 374,9 Mio. - Ausbau der Kapazitäten für

Spezialfasern und Faserzellstoff angelaufen



Lenzing, 16. November 2016 - Die Lenzing Gruppe konnte in den ersten

neun Monaten 2016 Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum deutlich steigern. Signifikante Verbesserungen des

Cashflow und damit eine Verringerung der Nettoverschuldung sind die

Basis für weitere Investitionen und die Umsetzung der sCore TEN

Strategie.



Die Konzern-Umsatzerlöse verbesserten sich im Vergleich zu den ersten

drei Quartalen 2015 um 8,2 Prozent auf EUR 1.578,4 Mio. Maßgeblich

dafür waren neben den leicht gestiegenen Verkaufsmengen vor allem die

höheren Verkaufspreise bei allen drei Fasergenerationen - Viscose,

Modal und TENCEL® - und der attraktivere Produktmix. Im dritten

Quartal beflügelte vor allem der starke Anstieg der Preise für

Viscose die Ergebnisse.



Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg in den ersten

neun Monaten um 52,2 Prozent auf EUR 320,6 Mio. Das führte zu einer

höheren EBITDA-Marge von 20,3 Prozent nach 14,4 Prozent im

Vergleichszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) verdoppelte sich fast

auf EUR 221,7 Mio. und brachte die EBIT-Marge auf 14 Prozent (nach

7,7 Prozent). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) war mit EUR 207,1 Mio.

um 84,2 Prozent und das Periodenergebnis mit EUR 162,1 Mio. um 91,1

Prozent höher als im Vergleichszeitraum. Das Ergebnis je Aktie stieg



um 84,6 Prozent auf EUR 5,98.



Die gute Geschäftsentwicklung führte in den ersten neun Monaten 2016

zu einer Verdoppelung des Cashflow aus der Betriebstätigkeit auf EUR

374,9 Mio. Neben dem sehr guten operativen Ergebnis war es vor allem

das erfolgreiche Management des Working Capital, das einen starken

Anstieg der Cash-Positionen ermöglichte. Dies resultierte in

verbesserten Bilanzkennzahlen: Die Nettofinanzverschuldung konnte per

Ende September 2016 auf EUR 64,2 Mio. (nach 327,9 Mio. Ende 2015)

zurückgeführt werden. Das Net Gearing reduzierte sich bis Ende

September 2016 von 26,9 Prozent auf 4,9 Prozent.



Die gute Bilanzstruktur unterstützt die Investitionen, die die

Lenzing Gruppe auf Basis der sCore TEN Strategie kürzlich in Angriff

genommen hat: Die Produktion der Spezialfasern wird derzeit an den

Standorten Heiligenkreuz, Lenzing und Grimsby mit einer

Investitionssumme von etwa EUR 100 Mio. um 35.000 Tonnen pro Jahr

erhöht. Zudem wird die Zellstoff-Produktion in Lenzing und Paskov bis

2019 um EUR 100 Mio. modernisiert und ausgebaut, wodurch zusätzliche

Kapazitäten von etwa 35.000 Tonnen pro Jahr geschaffen werden.



"Die Lenzing Gruppe setzt die sCore TEN Strategie mit großer

Disziplin um und die sehr gute Geschäftsentwicklung hat unsere

Bilanzstruktur weiter verbessert", sagt Stefan Doboczky,

Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG. "Die vergangenen neun Monate

stärken unsere Zuversicht in die weitere Geschäftsentwicklung und

sind eine ausgezeichnete Basis für die Umsetzung unseres

ambitionierten Wachstumsprogramms."



Ausblick Das makroökonomische Umfeld bleibt vor allem aufgrund der

aktuellen politischen Entwicklungen volatil. Vor diesem Hintergrund

sollten sich die Rahmenbedingungen für Branchen, die holzbasierte

Cellulosefasern erzeugen und weiterverarbeiten, mittelfristig

freundlich entwickeln. Lenzing erwartet allerdings, dass die

Viscosepreise aufgrund saisonaler Effekte deutlich niedriger sein

werden, als zu den Preisspitzen im dritten Quartal. Unter der Annahme

eines unverändert positiven Umfeldes an den Fasermärkten und bei den

Wechselkursen wird die Lenzing Gruppe im Geschäftsjahr 2016

exzellente Ergebnisse erzielen.



Wichtige Kennzahlen nach

IFRS, auf Konzernbasis



(in EUR Mio.) 01-09/2016 01-09/2015(1)

Umsatzerlöse 1.578,4 1.458,9

EBITDA (Betriebsergebnis 320,6 210,6

vor Abschreibungen)

EBITDA-Margein % 20,3 14,4

EBIT (Betriebsergebnis) 221,7 112,0

EBIT-Margein % 14,0 7,7

Periodenergebnis 162,1 84,8

CAPEX(2) 64,2 44,3



30.09.2016 31.12.2015(1)

Bereinigte 51,3 50,6

Eigenkapitalquote(3)in %

Trading Working Capital(4) 382,5 447,4

Mitarbeiter zum 6.140 6.127

Periodenende



1) Werte wurden teilweise angepasst

bitte den "Erläuterungen zu Finanzkennzahlen der Lenzing Gruppe",

abrufbar unter folgendem Link http://www.lenzing.com/Erlaeuterungen-F

inanzkennzahlen-Lenzing-Gruppe-2016-Q3). 2) Capital expenditures:

Entspricht dem Erwerb von immateriellen Anlagen und Sachanlagen laut

Konzern-Kapitalflussrechnung. 3) Prozent-Verhältnis bereinigtes

Eigenkapital zur Bilanzsumme. 4) Vorräte + Forderungen aus

Lieferungen und Leistungen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen.



