Deutschland ist im Metallica Fieber (FOTO)

Heute um 15:00 gibt es einen Live Chat mit allen 4 Metallica

Bandmitgliedern, die aus 4 unterschiedlichen deutschen Städten per

Live-Konferenz zusammengeschaltet werden.



JEDER kann dieses Live-Event heute auf seiner persönlichen Seite

senden!



Wer Interesse hat, auf diese Aktion aufmerksam zu machen und/oder

heute den Chat auf seiner eigenen Seite zu senden, kann ganz einfach

mitmachen! Auf diesem Link unten wird heute um 15 Uhr LIVE gesendet,

der Countdown läuft schon jetzt auf der Seite! Die Sendung ist völlig

neutral und ohne jegliches Logo versehen, so dass JEDER bei dieser

tollen Aktion mitmachen kann.



https://www.youtube.com/watch?v=fi1JPVJolsw&feature=youtu.be



So kann JEDER zum Metallica-Sender werden:



Entweder



Per embedded Code zum direkten Einbau auf Deiner Webseite:



src="https://www.youtube.com/embed/fi1JPVJolsw" frameborder="0"

allowfullscreen>



oder



Den Youtube Player per Social Media teilen (Facebook, Instagram,

WhatsApp etc.) :

https://www.youtube.com/watch?v=fi1JPVJolsw&feature=youtu.be



Am Freitag, dem 18. November erscheint das neue Studio-Album von

Metallica "Hardwired...to Self-Destruct"







Kommentare zur Pressemitteilung