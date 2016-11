Millionendepot: Unicredit – Wie wird die Kapitalerhöhung verlaufen?



Unicredit ist eine der größten Banken Italiens deren Tochtergesellschaften auch in Mittel- und Osteuropa tätig sind. Einige haben in den jeweiligen Ländern die Marktführerschaft inne. Unicredit leidet schon lange an der immer schlechter werdenden Wirtschaftslage in Italien. Die Anzahl der notleidenden Kredite im Land ist von 40 Milliarden in 2009 auf derzeit über 360 Milliarden angewachsen. Bereits in 2011 strich Unicredit die Dividende, baute tausende Mitarbeiter ab und führte eine Kapitalerhöhung im Volumen von 7,5 Milliarden Euro durch.



Nachdem die Halbjahreszahlen bereits schlecht waren, fiel der Gewinn im dritten Quartal um 12% auf 447 Millionen Euro. Unicredit musste erneut die Risikovorsorge für faule Kredite um eine Milliarde erhöhen. In den ersten 9 Monaten des Jahres stieg der Nettogewinn jedoch um 14,7% auf 1,77 Milliarden Euro. Auch die Kernkapitalquote konnte um einen halben Prozentpunkt auf 10,8% erhöht werden. Neben dem Abbau von Risiken wirkten sich auch weitere Anteilsverkäufe der polnischen Tochter Bank Pekao sowie der Onlinebank Fineco positiv auf diese Zahlen aus. Auch die Fondstochter Pioneer steht zum Verkauf.



Die Unicredit Aktie hat im Jahresverlauf über 50% Kursverluste hinnehmen müssen. Anleger fürchten die nach wie vor immensen faulen Kredite im Volumen von 77 Milliarden Euro die das Institut in den Büchern hat. Im letzten Stresstest der EZB schnitt Unicredit als schlechteste systemrelevante Bank ab. Es gibt derzeit Gerüchte, dass Unicredit im Rahmen einer Megakapitalerhöhung die Kapitalbasis um 10 bis 16 Milliarden Euro erhöhen will.



Auch wenn die Zahlen teilweise besser sind als im Vorjahr sind die Probleme der Bank offensichtlich. Auch in Zukunft drohen erhebliche Kreditausfälle. Zudem sind die Konditionen der Kapitalerhöhung noch nicht auszumachen. Um diese zu platzieren müssen die Aktien mit einem großen Abschlag auf den aktuellen Kurs angeboten werden. Anleger sollten einen weiten Bogen um die Aktie machen so lange die Kapitalerhöhung nicht abgeschlossen ist. Eine Aktie mit der Aussicht auf mehrere hundert Prozent Kursgewinn ist das Unternehmen ROK Stars aus Großbritannien.







ROK Stars (WKN: A1H7NB) ist ein vom US Milliardär John Paul DeJoria gegründeter Konzern der zu einem weltweit aktiven Getränke- und Wellnessproduktehersteller entwickelt wird.



ROK Stars ist auf dem Weg ein globaler Getränke- und Wellnesproduktehersteller zu werden. John Paul DeJoria ist der Gründer von Patron Tequila, der weltweit führenden Tequila Marke welche derzeit mit etwa vier Milliarden US Dollar bewertet wird.



Diese Erfolgsstorry will er nun mit ROK Stars wiederholen. Dazu wurde die traditionsreiche Aktienbrauerei Kaufbeuren übernommen. Das Bier, welches regelmäßig durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft oder das Beverage Testing Institute in den USA mit Goldmedaillen ausgezeichnet wurde, wird nun international angeboten. Große Erwartungen bestehen an die Expansion in die USA sowie die asiatischen Wachstumsmärkte China, Singapur und Malaysia.



In einer Partnerschaft mit Stephan Bogart, dem Sohn des weltberühmten Schauspielers Humphrey Bogart, wurden die Marken Bogart's Real English Gin und Bogart's Vodka entwickelt. Um die internationale Nachfrage nach der Bogart's Produktlinie zu befriedigen hat ROK Stars jüngst eine Destillerie in Kalifornien, USA gekauft.



Als weitere Sparte kaufte ROK Stars das US Hautpflegeunternehmen Marula Oil. Das Fruchtsamenöl wird in Afrika per Hand gewonnen und enthält einen sehr hohen Anteil Ölsäuren aber auch jede Menge Vitamin C. Die Übernahme des US Unternehmens bot die Grundlage für eine aus vielen Produkten bestehende Hautpflegeserie welche nun in Europa und den USA vertrieben wird.



ROK Stars (WKN: A1H7NB) hat mit der globalen Ausrichtung die Grundlage für erhebliches Wachstum geschaffen. Da die Produkte wie AKB Bier, Bogart's Gin und Vodka werden erst seit Kurzem in einer Vielzahl ausländischen Märkten angeboten werden befindet sich die globale Expansion jedoch erst am Anfang. Auch die Kosmetikserie Marula hat erhebliches Potential ein globaler Verkaufshit zu werden. Das Kursziel beträgt 2,00 Euro.



Webseite des Unternehmens:

http://www.rokstars.com

http://www.rokdrinks.com





Open Source Health Inc. (Frankfurt, WKN: A119AX) bietet die Chance frühzeitig in den Bereich cloudbasierte Gesundheitsservices und in den Megatrend der digitalen Revolution des Gesundheitssektors zu investieren.



Die derzeit angesagtesten Trends in der Medizin sind digitale, personalisierte und mobile Gesundheit. In diesem Bereich entwickelt das High-Tech Unternehmen aus Kanada eine innovative, cloudbasierte Realtimelösung für das Gesundheitswesen, die diesen Bereich revolutionieren könnte.



Mit Hilfe einer cloudbasierten Datenbank, der myAva Plattform sowie eines Hormonsensors wird es möglich sein Untersuchungen zu Hause in Echtzeit durchzuführen und die jeweiligen Daten umgehend an Spezialisten wie Fachärzte oder Kliniken weiter zu leiten. Die Patienten sparen sich so wochenlanges Warten auf einen Arzttermin sowie die Anfahrt und Wartezeit in der Arztpraxis.



Die Ergebnisse der Blutuntersuchung können sofort auf dem Smartphone ausgegeben und über dieses online an die Spezialisten und Ärzte weitergeleitet werden. So müssen Patienten nicht tage- oder wochenlang auf Testergebnisse warten, bevor ein Behandlungsplan erstellt werden kann, da diese innerhalb weniger Minuten verfügbar sind.



Open Source Health konzentriert sich derzeit vor allem auf den Markt der Gesundheitsdienstleistungen für Frauen, da diese etwa 2 Milliarden US Dollar des 2,8 Milliarden großen Marktes in Nordamerika ausmachen. Mit der Partnerklinik Medici Medical in Atlanta, USA, unterstützt die myAva Plattform bereits die Behandlung der Stoffwechselerkrankung polyzistischem Ovarialsyndrom. Sie stellt die häufigste Ursache für Unfruchtbarkeit dar. Zur Um die Kundengewinnung zu beschleunigen plant Open Source Health die Akquisition von Kliniken mit 200 bis 300 Ärzten und einer Patientenbasis von ca. 100.000 Menschen.



Open Source Health (WKN: A119AX) ist bestens aufgestellt, mit seinen Produkten den Gesundheitssektor zu revolutionieren. Die cloudbasierte Realtimelösung in Kombination mit der myAva Plattform sowie dem Hormonsensor bietet die Möglichkeit einer Diagnose und Behandlung zu Hause anstatt in der Arztpraxis. Das Kurziel beträgt 1,00 Euro.



Webseite des Unternehmens:

http://www.opensourcehealth.com







