Marapharm Ventures Inc. gibt Vertrag über Kauf von Anlagegüter in Kalifornien bekannt



(firmenpresse) - Marapharm Ventures Inc. gibt Vertrag über Kauf von Anlagegüter in Kalifornien bekannt



Kelowna, British Columbia, Kanada - 16. November 2016, Marapharm-Symbole: Kanada - CSE:MDM / Deutschland - FWB:2M0 / Vereinigte Staaten - OTCQB:MRPHF



Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) gibt bekannt, dass es einen Vertrag über den Kauf einer Industrieanlage im Süden Kaliforniens plus drei Lizenzen für medizinisches Marihuana, die für die Produktion, den Anbau und die Einzelhandelsnutzung gelten, unterzeichnet hat. Das Grundstück umfasst 40.510 Quadratfuß; das Gebäude ist 6.875 Quadratfuß groß und weist eine Deckenhöhe von 19 Fuß auf. Der Kaufpreis beträgt auf Grundlage eines Quadratfußpreises von 450 USD für das Gebäude bzw. 65 USD für das Grundstück 3,2 Millionen USD. Der Hofbereich ist befestigt und eignet sich für Gewächshausanlagen. Der Kaufabschluss ist abhängig von der Durchführung einer zufriedenstellenden Due Diligence-Prüfung einschließlich von Hintergrundüberprüfungen und die Ausfertigung der Unterlagen für die Erteilung der drei (3) Lizenzen an Marapharm innerhalb von 120 Tagen, wobei der Vertragsabschluss 120 Tage nach Erfüllung dieser Vorraussetzungen erfolgen soll.



Wir freuen uns über die Möglichkeit, durch den Erwerb solch einer hochwertigen Liegenschaft und der drei Lizenzen in den kalifornischen Markt eintreten zu können. Das Ja-Votum in Kalifornien ist aus mehreren Gründen bedeutend. Erstens wäre Kalifornien mit einer Bevölkerung von 40 Millionen Menschen als selbstständiges Land die sechsgrößte Volkswirtschaft der Welt. Zweitens bedeutet diese Entscheidung, dass Marihuana nun entlang der gesamten Westküste der USA als Genussmittel legalisiert ist. Nach einer Legalisierung in Kanada wäre der Freizeitkonsum von Marihuana an der gesamten Westküste - von Mexiko bis nach Alaska - legal und bietet daher eine riesige Gelegenheit, sagte Linda Sampson, CEO von Marapharm.





ÜBER MARAPHARM VENTURES INC.



www.marapharm.com



Marapharm ist im Besitz von 300.000 Quadratfuß umfassenden lizensierten Flächen und Anlagen für den Anbau und Verkauf von medizinischem Marihuana in den US-Bundesstaaten Washington und Nevada. In Kanada beantragte Marapharm vor zweieinhalb Jahren eine Produktions- und Verkaufslizenz gemäß den MMPR-Richtlinien und hat die Unbedenklichkeitsbescheinigungen erhalten. Der Antrag wird derzeit dem eingehenden Prüfverfahren unterzogen. Im September 2016 wurde Marapharm von Health Canada kontaktiert und darüber informiert, dass es für Marapharm zulässig ist, den derzeit von Health Canada geprüften Antrag zu ergänzen und die vor kurzem eingeführten ACMPR-Bestimmungen einzubinden.



Weitere Informationen zu den Betriebs- oder Finanzergebnissen von Marapharm entnehmen Sie bitte den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegenden Berichten, die über die CSE-Website (www.thecse.com), die OTC-Website (www.otcmarkets.com) und die SEDAR-Website (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil von Marapharm Ventures Inc. eingesehen werden können.



WEITER INFORMATIONEN:

www.marapharm.com oder Frau Linda Sampson, CEO, 778-583-4476 info(at)marapharm.com



BÖRSEN:



Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!





Dies ist eine Pressemitteilung von

Marapharm Ventures Inc.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:







Datum: 16.11.2016 - 07:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1425003

Anzahl Zeichen: 5463

Kontakt-Informationen:

Firma: Marapharm Ventures Inc.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung