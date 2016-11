Santacruz Silver meldet Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Panuco im Projekt Veta Grande: 16,3 Millionen Unzen Silberäquivalent in der abgeleiteten Kategorie



(firmenpresse) - Santacruz Silver meldet Ressourcenschätzung für die Lagerstätte Panuco im Projekt Veta Grande: 16,3 Millionen Unzen Silberäquivalent in der abgeleiteten Kategorie



15. November 2016, Vancouver, B.C. - Santacruz Silver Mining Ltd. (TSX.V:SCZ) (das Unternehmen oder Santacruz) gibt die Ergebnisse seiner Ressourcenschätzung für die Silberlagerstätte Panuco im mexikanischen Bundesstaat Zacatecas bekannt. Die Lagerstätte Panuco ist im Gelände des Projekts Veta Grande von Santacruz gelegen und befindet sich rund 5 Kilometer nördlich der unternehmenseigenen Mine und Mineralverarbeitungsanlage Veta Grande. Die Lagerstätte ist über eine befestigte Straße erreichbar und zeichnet sich durch ein moderates Relief auf durchschnittlich 2.300 Metern über dem Meeresspiegel aus. Das Projekt Veta Grande besteht aus 184 Bergbaukonzessionen mit einer Gesamtfläche von 8.944 Hektar (22.101 Acres) und liegt in der Bergbauregion Zacatecas in Mexiko.



Das Projekt Veta Grande gliedert sich in zwei Konzessionsgruppen, die als die Konzessionsgebiete Veta Grande und die Zacatecas-Konzessionsgebiete bekannt sind (zusammen das Projekt Veta Grande). Die Lagerstätte Panuco befindet sich im nordwestlichen Quadranten der Zacatecas-Konzessionsgebiete innerhalb der Konzession Nr. 233300 (Panuco). Das Konzessionsgebiet steht unter Vorbehalt des Abschlusses eines Kaufvertrags mit Minera Cordilleras, einer Tochtergesellschaft von Golden Minerals Company, über 1,5 Millionen US$ durch das Unternehmen (siehe Pressemeldung vom 4. Mai 2016). Minera Cordilleras war der vorherige Betreiber.



Hier die Höhepunkte der Mineralressourcenschätzung:



- Abgeleitete Mineralressource im Umfang von 16.342.456 Unzen Silberäquivalent (AgÄq) bei einem Gehalt von 192,40 g/t AgÄq;



- Die Ressource Panuco liegt außerhalb der aktuellen Abbaustätten in den Erzgangsystemen Veta Grande und La Cantera und ist ein erster Hinweis auf das Potenzial für Mineralressourcenwachstum im Projektgebiet Veta Grande;





- Die Erzgänge sind entlang des Streichens und des Einfallwinkels offen, was zahlreiche Bohrziele bietet, um das Ressourcenpotenzial weiter zu klären;



- Empfehlung für ein Bohrprogramm zur Fortsetzung der Exploration und Erweiterung der Ressourcenbasis.



Die Lagerstätte Panuco umfasst ein Erzgangsystem (Silber-Gold±Blei-Zink) mit geringgradiger Sulfidierung, das aus drei Erzgangstrukturen besteht: der Erzgang Panuco Central, der Erzgang Panuco NW und der Erzgang Tres Cruces. Die Mineralressourcenschätzung berücksichtigt alle drei Erzgangstrukturen und beinhaltet Mineralisierung, die durch Grabungen und Bohrungen über eine Streichlänge von 2,4 Kilometern abgegrenzt wurde.



Die Ressourcenschätzung basiert auf einer analytischen Datenbank bestehend aus 1.869 Gesteinssplitterproben aus 183 oberirdischen Gräben und 2.607 Kernproben aus 75 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 23.444 Metern. Die Schlitzprobenahmen an der Oberfläche und Kernbohrungen wurden von Minera Cordilleras von 2009 bis einschließlich 2011 absolviert. Die Ressourcenschätzung wurde von Gary Giroux, P.Eng., von Giroux Consultants, einem zugelassenen Ingenieur und qualifizierten Sachverständigen, gemäß den Bestimmungen von National Instrument Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und den vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum festgelegten Richtlinien erstellt. Der Stichtag für die Ressourcenschätzung ist der 5. Oktober 2016.



Unter Anwendung eines Cutoff-Werts von 100 g/t Silberäquivalent verhält sich die Ressource wie folgt:

--------

(TonnenAgÄq (gAg Au Pb (%) Zn (%)Unzen Ag

) /t) (g/t) (g/t) Äq



abgelei2.642.0192,40 181,0 0,17 0,02 0,04 16.342.4

tet 00 56





President und CEO Arturo Préstamo sagte hierzu: Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der ersten Ressourcenschätzung für unseren Grundbesitz in der Bergbauregion Zacatecas. Wir sind der Ansicht, dass die Ressourcenschätzung für Panuco nur der erste Hinweis auf das bedeutende Potenzial in dieser Region ist. Gleichzeitig zur Förderung aus der Mine Veta Grande werden wir uns weiteren Arbeiten widmen, um die Ressourcen in diesem Gebiet zu erweitern.



Mineralressourcen:



Zur Begrenzung der drei mineralisierten Erzgänge - Panuco Central, Panuco NW und Tres Cruces - wurden auf Grundlage der Querschnitte dreidimensionale Festkörper erstellt. Ein Blockmodell mit Blöcken, die 20 m entlang des Streichens mal 5 m quer zum Streichen mal 5 m in vertikaler Richtung maßen, wurden auf die mineralisierten Festkörpern angewendet. Die Interpolation der Gehalte (Gold, Silber, Blei und Zink) in die Blöcke, die einen prozentualen Anteil der Erzgänge enthielten, erfolgte mittels gewöhnlichem Kriging. Jeder Erzgang wurde unter Anwendung von Verbundproben aus lediglich diesem Erzgang separat geschätzt. Aufgrund der geringen Dichte der Bohrlochdaten wurden sowohl Bohrlochproben als auch Verbundproben aus den oberirdischen Gräben herangezogen. Die Analysedaten wurden gedeckelt. Den Erzganganteilen der Blöcke wurde eine Dichte von 2,74 zugeordnet, während für die Haldengesteinanteile ein Wert von 2,68 angewendet wurde.



Aufgrund der Datendichte für alle drei Erzgänge und den unzureichenden Daten für das Erstellen von Semivariogrammen für die Erzgänge Panuco NW und Tres Cruces wurden alle geschätzten Blöcke der abgeleiteten Kategorie zugeordnet. In der nachstehenden Tabelle sind die Ergebnisse der Ressourcenschätzung in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Cutoff-Werten zusammengefasst:



Abgeleitete Ressource innerhalb der mineralisierten Festkörper:

Cutoff-Tonnen > Ag Au Pb Zn AgÄq (Unzen A

Wert Cutoff (g/t (g/t (%) (%)g/t) gÄq

-Wert ) )

AgEq (Tonnen)

(g/t)



70.0 3,647,000 152,20,16 0,020,04163,1619.130.

877



75.0 3,558,000 154,50,16 0,020,04165,4318.924.

371



80.0 3,406,000 158,20,16 0,020,04169,3218.541.

667



90.0 3,034,000 168,40,17 0,020,04179,8217.540.

302



100.0 2,642,000 181,00,17 0,020,04192,4016.342.

456



115.0 2,221,000 197,40,17 0,020,04208,8014.909.

873



125.0 2,065,000 204,00,17 0,020,04215,5214.308.

840



140.0 1,741,000 219,10,18 0,020,04231,2512.944.

138



150.0 1,477,000 234,10,19 0,020,04246,8411.721.

502



175.0 1,103,000 262,00,21 0,020,03275,619.773.7

14



Bislang wurde noch keine Wirtschaftsstudie oder vergleichbare Untersuchung für die Lagerstätte Panuco angefertigt und der wirtschaftliche Cutoff-Wert ist nicht bekannt. Die Verfasser sind der Ansicht, dass die Lagerstätte auf Grundlage der Mineralisierungseigenschaften, des Gehalts, der Lage und anderer in diesem Bericht erwähnten Faktoren Ähnlichkeit zum Erzgangsystem Veta Grande aufweist, das sich fünf Kilometer südlich der Lagerstätte Panuco befindet. Der Cutoff-Wert für die Mine Veta Grande beträgt aktuell 100 g/t Ag. Es wurden zu diesem Zeitpunkt noch keine metallurgischen Untersuchungen für die Lagerstätte Panuco durchgeführt. Die Ausbeuten beruhen auf den tatsächlichen in der Mineralverarbeitungsanlage Veta Grande erzielten Ausbeuten, in der aktuell Material aus den nahegelegenen Erzgangsystemen Veta Grande und La Cantara aufbereitet wird.



Zur Berechnung der Silberäquivalentwerte wurden die folgenden Metallpreise unterstellt:



Goldpreis: 1.100US$ pro Unze-Ausbeute (Rec) von 70 % -Wert = Au *Rec*Preis/31,1035 = 24,76

Silberpreis: 17 US$ pro Unze-Ausbeute von 79,2 % --Wert = Ag *Rec*Preis/31,1035 = 0,43

Bleipreis: 0,80 US$ pro Pfund-Ausbeute von 84,2 % -Wert = Pb% * 22,046223 * Rec * Preis = 14,85

Zinkpreis: 0,80 US$ pro Pfund-Ausbeute von 82,2 % -Wert = Zn% * 22,046223 * Rec * Preis = 14.50



GMV = (Au *Rec*Preis/31,1035) + (Pb% * 22,0462 * Rec * Preis) + (Ag * Rec * Preis/31,1035) + (Zn% * 22,0462 * Rec * Preis)



AgEq = GMV / Ag Wert = GMV / 0,43



Datenüberprüfung



Van Phu Bui, P.Geo., der ARC Geoscience Group (ARC) besichtigte die Lagerstätte Panuco vom 16. bis 18. August 2016. Die mineralisierten Bohrlochabschnitte, Dichte, Bohrlochstandorte, Bohrlochdaten und -analyseergebnisse, geologischen Kartierungen und historischen oberirdischen Abbaustätten sowie die Probenahmen in Gräben und Ausbissen an der Oberfläche wurden mit den von Santacruz bereitgestellten digitalen Daten abgeglichen und unabhängig überprüft. Gary Giroux, P.Eng., von Giroux Consultants hat die Lagerstätte Panuco nicht besichtigt, hat sich jedoch auf die geologischen Daten und Informationen gestützt, die von ARC verifiziert wurden.



Probenahmen und Laboruntersuchungen



Proben der Kernhälften und Gesteinssplitterproben aus den oberirdischen Gräben wurden bei ALS Chemex in Zacatecas (Mexiko) eingereicht und im Labor von ALS Chemex in Vancouver (Kanada) erneut analysiert. ALS Chemex, nun ALS Minerals, ist ein gemäß ISO akkreditiertes und zertifiziertes Labor. Alle Proben wurden zerkleinert (70 % Siebdurchgang bei Siebgröße <2 mm, CRU-31). Die Feinteile wurden mit einem Riffelblech aufgespalten und anschließend zu Pulver zermahlen (85 % Siebdurchgang bei Siebgröße <75 Mikrometer; PUL-31). Die Teilproben wurden dann anhand eines Aufschlusses mit vier Säuren im ICP-AES-Verfahren (0,25 g, ME-ICP61) auf den Gehalt von 33 Elementen sowie anhand einer Brandprobe mit AA-Abschluss auf ihren Goldgehalt (50 g, Au-AA-24) untersucht. Proben mit Goldwerten oberhalb von 10 g/t wurden einer weiteren Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (50 g, Au-GRA-22) unterzogen. Proben mit Silberwerten von mehr als 100 g/t im ME-ICP61-Verfahren wurden einer weiteren Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss (30 g, Ag-GRA21) unterzogen. Die Kupfer-, Blei- und Zinkwerte über der Nachweisgrenze im ME-ICP61-Verfahren wurden anhand eines Königwasser-Aufschlusses mit einem ICP-AES-Abschluss (ME-OG62) erneut ermittelt.



Qualifizierte Sachverständige

Sämtliche technische Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Van Phu Bui, P.Geo., der Arc Geoscience Group, und Gary Giroux, P.Eng., von Giroux Consultants Ltd. geprüft und freigegeben. Beide Herren stehen in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen und sind qualifizierte Sachverständige im Sinne von National Instrument 43-101.



Über Santacruz Silver Mining Ltd.



Santacruz ist ein Silberunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Mexiko gerichtet ist. Es besitzt zwei produzierende Silberminen (Rosario und Veta Grande), ein Projekt in fortgeschrittenem Stadium (San Felipe) und drei Explorationskonzessionen, einschließlich des Konzessionsgebiets Gavilanes, des Konzessionsgebiets El Gachi sowie der Zacatecas-Konzessionsgebiete. Das Unternehmen wird von einem Team aus technischen Experten geführt, die bereits erfolgreich an der Erschließung, am Betrieb und an der Entdeckung von Silberminen in Mexiko beteiligt waren. Unser Unternehmensziel ist es, ein mittelständischer Silberproduzent zu werden.



Unterschrift:



Arturo Préstamo Elizondo,

President, Chief Executive Officer & Director



Weitere Informationen erhalten Sie über:

Neil MacRae

Santacruz Silver Mining Ltd.

E-Mail: info(at)santacruzsilver.com

Telefon: (604) 569-1609



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



Zukunftsgerichtete Informationen



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, wie etwa zu den Förder- und Verarbeitungszielen bzw. -kosten, Verkaufspreisen und Wirkungsgraden, stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Plänen, Erwartungen und Schätzungen der Firmenführung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und sind an bestimmte Faktoren und Annahmen gebunden, wie z.B. dass sich die Finanzlage und Erschließungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse ändern; dass das vom Unternehmen verarbeitete Erz von Drittunternehmen Eigenschaften aufweist, die den Erwartungen der Unternehmensführung entsprechen; dass das Unternehmen die erforderlichen Behördengenehmigungen erhält; und dass die zukünftigen Metallpreise und die Nachfrage nach bzw. die Marktprognosen für Metalle stabil bleiben bzw. sich verbessern. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Pläne, Schätzungen und tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung sich ändern oder nicht den Tatsachen entsprechen sind unter anderem das Risiko, dass die Annahmen, auf die Bezug genommen wird, sich als ungültig oder unzuverlässig erweisen und so möglicherweise zu geringeren Einnahmen, höheren Kosten, geringeren Produktionsniveaus, Verzögerungen und/oder den Abbruch der geplanten Arbeiten führen; dass die Finanzlage und Erschließungspläne des Unternehmens sich ändern; Verzögerungen beim Erhalt der behördlichen Genehmigungen; Risiken in Verbindung mit der Auswertung der Daten (einschließlich im Hinblick auf Erz von Drittunternehmen), der Geologie, des Erzgehalts und der Kontinuität der Rohstofflagerstätten; die Möglichkeit, dass die Ergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Rohstoffexploration und -erschließung und dem Unternehmen. Diese sind auch in der laufenden Berichterstattung des Unternehmens beschrieben, die unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wird. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.



Die hier enthaltenen Finanzprognosen in Bezug auf die voraussichtlichen Produktionskosten und Verkaufspreise des Unternehmens basieren auf Annahmen zu den zukünftigen Ereignissen, wie oben beschrieben, und auf der Einschätzung der Firmenführung im Hinblick auf die derzeit verfügbaren relevanten Informationen. Der Zweck einer Finanzprognose ist es, Informationen über die aktuellen Erwartungen der Firmenführung im Hinblick auf die voraussichtlichen Ergebnisse der geplanten Geschäftstätigkeit in den kommenden Quartalen bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die hier enthaltenen Finanzprognosen nicht für andere als die hier angeführten Zwecke verwendet werden dürfen.



Mine Rosario



Die Entscheidung über den Start des Förderbetriebs in der Mine Rosario basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden, sondern auf einer vorläufigen Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.



Mine Veta Grande



Die Entscheidung, mit der Produktion in der Mine Veta Grande zu beginnen, basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.



Konzessionsgebiet Cinco Estrellas



Die Entscheidung, mit der Produktion im Konzessionsgebiet Cinco Estrellas zu beginnen, basierte nicht auf einer Machbarkeitsstudie, in der wirtschaftlich rentable bzw. technisch förderbare Mineralreserven ausgewiesen wurden. Demzufolge sind mit dieser Produktionsentscheidung ein hohes Maß an Unsicherheit sowie wirtschaftliche und technische Risiken verbunden. Die Produktions- und Wirtschaftsvariablen können, da keine vollständige und detaillierte Standortanalyse im Einklang mit der Vorschrift NI 43-101 vorliegt, in entscheidendem Maße abweichen.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!





Dies ist eine Pressemitteilung von

Santacruz Silver Mining Ltd.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Santacruz ist ein Silberunternehmen mit einem Schwerpunkt auf Mexiko.





Datum: 16.11.2016 - 07:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1425004

Anzahl Zeichen: 19729

Kontakt-Informationen:

Firma: Santacruz Silver Mining Ltd.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung