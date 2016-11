Jetzt Kfz-Versicherung wechseln: Beiträge seit August um 20 Prozent gesunken

(ots) -

Beitragsniveau erreicht jetzt Tiefpunkt / Münchener zahlen 19

Prozent mehr Kfz-Haftpflichtbeitrag als Kölner / Unterschiede

zwischen den Bundesländern von bis zu 58 Prozent



Jetzt ist der beste Zeitpunkt für den Wechsel der

Kfz-Versicherung: Die durchschnittlichen Haftpflichtbeiträge für

Versicherungswechsler sind seit August 2016 bereits um 20 Prozent

gesunken und liegen aktuell nur etwa drei Prozent über dem

Vorjahresniveau.



Im Vergleich fünf deutscher Großstädte zahlen Kunden aus München

etwa 19 Prozent mehr für ihre Kfz-Versicherung als aus Köln. Im

Bundesländervergleich kostet die Kfz-Haftpflichtversicherung in

Berlin im Schnitt 58 Prozent mehr als in Mecklenburg-Vorpommern.

Fahrzeughalter im Westen der Bundesrepublik versichern ihre Pkw um

zehn Prozent teurer als Ostdeutsche.*



Kfz-Versicherungswechsel: Mitte November 20 Prozent weniger

Haftpflichtbeitrag als im August



Aktuell ist der beste Zeitpunkt für einen

Kfz-Versicherungswechsel: Der durchschnittliche

Kfz-Haftpflichtbeitrag für Versicherungswechsler über CHECK24.de

betrug im August 341 Euro, im November (Stand: 15.11.2016) nur noch

273 Euro und damit 20 Prozent weniger.



Verbraucher sollten mit dem Versicherungswechsel nicht mehr länger

warten. Einzelne Versicherer erhöhen nämlich die Beiträge bereits vor

dem Wechselstichtag am 30. November, spätestens ab Dezember ziehen

die Preise dann insgesamt wieder an.



Münchener zahlen im Großstadtvergleich am meisten für

Kfz-Haftpflicht



Im Vergleich fünf deutscher Großstädte unterscheiden sich die

Haftpflichtbeiträge um bis zu 19 Prozent. Münchens Autofahrer zahlen

mit durchschnittlich 370 Euro für ihre Kfz-Versicherung am meisten

und damit 58 Euro mehr als Kölns Pkw-Halter. Das Prämienniveau der

betrachteten Großstädte liegt mit 339 Euro deutlich über dem



Bundesschnitt (273 Euro).



Grund: In Städten kommt es besonders häufig zu Unfällen. Eine hohe

Anzahl regulierter Kfz-Haftpflichtschäden führt zu höheren

Beitragssätzen.**



Berliner zahlen am meisten, Mecklenburg-Vorpommern am wenigsten

für Kfz-Versicherung



Im Bundeslandvergleich sind die Kfz-Haftpflichtbeiträge in Berlin

mit 337 Euro im Schnitt am höchsten. Mecklenburg-Vorpommern

versichern ihre Pkw mit durchschnittlich 213 Euro um 124 Euro

günstiger: eine Preisdifferenz von 58 Prozent. Insgesamt zahlen

ostdeutsche Pkw-Halter mit 254 Euro im Schnitt 25 Euro bzw. neun

Prozent weniger als Westdeutsche.



*Infos zur Methodik sowie Details zu den Ergebnissen unter

http://ots.de/q7Le9



**Quelle: "Mehr Blechschäden in Großstädten - Hamburg und Berlin

sind Unfallhochburgen" (http://ots.de/NoB7G)



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal im

Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,

Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mit

kostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige der

Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise und

Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300

Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,

mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL und

Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt

und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,

mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90

Pauschalreiseveranstalter.



CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz

durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren

Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse

generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben

werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit

Hauptsitz in München.







