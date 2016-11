Außergewöhnliche Torten, ein Blickfang für Ihre Feier!

Die besondere Torte, einmalig individuell handmodelliert mit viel Freiraum für Kreativität mit dem besonderen etwas was Ihren persönlichen Anlass in einem neuen Licht erstrahlen lässt.

Mit dem richtigen Schuh zur richtigen Torte

(firmenpresse) - Feiern Sie einen besonderen Anlass oder eine besondere Festlichkeit in oder um Berlin? Wir sind Ihr Ansprechpartner für das passende Tortenbuffet. Vor allem unsere individuell gestalteten Torten werden Ihre Gäste nicht nur willkommen heißen, sondern regelrecht verzaubern. Egal, ob Geburtstag, Hochzeit, Jubiläums-, Weihnachts- oder Betriebsfeier: Sie stimmen mit uns bis ins Detail ab, was Sie gerne haben möchten - und wir fertigen für Sie mit viel Liebe zum Detail und individuell nach Ihren Vorstellungen.



Erstaunliche Vielseitigkeit durch echte Handarbeit



Die Modellierung per Hand erlaubt nicht nur die sehr detaillierte Ausarbeitung, sondern verschafft Ihnen und uns viel Freiraum für Kreativität. Daher sind auch ungewöhnliche Wünsche Projekte, die wir gerne mit Ihnen in Angriff nehmen. Ob außergewöhnliche Torten wie ein Turnschuh, ein Burger oder eine Kamera designt sein soll, entscheiden Sie. So kommt zum Geschmackserlebnis unserer Torten auch ein Blickfang für Ihre Feier hinzu, der auch Ihren Gästen lange in Erinnerung bleiben wird. Gerne probieren wir gemeinsam mit Ihnen, welche Projekte wir noch umsetzen können.

Das gelingt auf Wunsch auch bei klassischen Torten. Liebevolle Verzierungen können in Form von Mustern, Schriftzügen oder gar scharf aufgezeichneten Bildern aufgetragen werden. Auch die Integration von zusätzlichen Elementen wie Blumen oder anderen Ziergegenständen ist kein Problem. Das ermöglicht eine sehr tiefe Individualisierung der Torte. Besonders wenn es sich dabei um eine Überraschung für eine bestimmte Person handeln soll, ist die Freude fast immer riesig.



Verantwortung und Nachhaltigkeit - kein Randthema für uns



Wichtig ist uns, dass Ihre Torte Ihnen nicht nur gefällt, sondern auch schmeckt und möglichst verträglich ist. Deshalb fertigen wir von der Patisserie Lézard Torten aus den hochwertigsten Inhaltsstoffen. Offensichtliche Dickmacher wie Buttercreme sorgen nicht nur dafür, dass die Torte schwer im Magen liegt - sie verhindern auch einen leichten, bekömmlichen Geschmack. Deshalb verzichten wir einfach grundsätzlich darauf - ebenso wie auf viele tierische Produkte. Dadurch sparen wir auch einige Kalorien, weshalb auch mal ein Stück mehr gegessen werden darf.



In diesem Sinne möchten wir die größtmögliche Verantwortung für Sie übernehmen. Das gilt auch für alle Services rund um das Produkt. Wir halten Rücksprache mit Ihnen zu Ihren Vorstellungen und liefern die Torten selbstverständlich auch. Somit möchten wir Ihnen durch unseren Service alle Probleme rund um Ihre Torte abnehmen.



Lassen Sie sich inspirieren



Möchten Sie wissen, welche ausgefallene Torten wir zu bieten haben? Dann schauen Sie sich in unser ausgefallenen Tortengalerie um und lassen Sie sich inspirieren. Hier finden Sie eine Vielzahl an besonderen Tortenmodellen, die wir bereits erstellt haben. Mit Sicherheit werden Sie viele Elemente entdecken, die Ihre Fantasie anregen und auch Ihnen umfassende Ideen für eigene Torten liefern werden. Wir geben alles, um Ihre Vorstellungen umzusetzen. Die besten Torten sind nämlich die, die Sie sich wünschen. Und dafür werden wir arbeiten, um Ihnen genau das Ihren Vorstellungen entsprechende Produkt zu liefern.



Das Lézard-Team freut sich auf Ihren Besuch









Café Lézard

Fuststr. 2, 12495 Berlin

Café Lézard

Marco Eisold

Berlin

0160-91758030



