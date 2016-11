Medigene stellt auf dem Neoantigen Summit 2016 in Boston neuen Ansatz für Neoantigen-spezifische TCRs vor

Medigene stellt auf dem Neoantigen Summit 2016 in Boston neuen Ansatz für

Neoantigen-spezifische TCRs vor

* Machbarkeitsnachweis zur Generierung von Neoantigen-spezifischen TCRs

mittels T-Zellen gesunder Spender erbracht

* Technische Erprobung zeigt Machbarkeit der automatisierten

Hochdurchsatzprozesse

Martinsried/München, 16. November 2016. Prof. Dolores Schendel, CEO und CSO der

Medigene AG (MDG1, Frankfurt, Prime Standard), präsentiert heute auf dem

Neoantigen Summit in Boston (USA) einen neuen Ansatz zur Entwicklung von T-

Zellrezeptoren (TCR) gegen Neoantigene. Medigene hat die Möglichkeit

demonstriert, mit Hilfe von T-Zellen gesunder Spender TCR-Kandidaten gegen

Neoantigene für eine individualisierte Krebspatientenbehandlung zu

identifizieren und zu charakterisieren. Dieser Prozess wird von einem neuen

automatisierten System unterstützt, das Medigene nun in ihren Laboren etabliert

hat.



Prof. Dolores Schendel, CEO und CSO von Medigene, kommentiert: "Wir sind hoch

erfreut anzukündigen, dass wir einen neuen Weg zur Identifizierung von TCRs

gegen Neoantigene aufzeigen können. Ich glaube, dass dieser Ansatz einen

wichtigen Bedarf für zukünftige personalisierte Krebsbehandlungen adressiert und

potenziell eine Erweiterung unserer bestehenden TCR-Plattform bietet. Darüber

hinaus konnten unsere Wissenschaftler mit einer neu installierten

Roboterplattform die Machbarkeit eines integrierten und vollautomatischen

Prozesses zeigen. Die Automatisierung minimiert die Variabilität und ersetzt

mühevolle Laborarbeit auf sehr zeitsparende Weise."



Medigene konnte in Machbarkeitsstudien Erkenntnisse für die beiden großen

Immuntherapie-Gebiete liefern, in welchen das Unternehmen aktiv ist. Unter



Verwendung von Medigenes dendritischen Zelltechnologien war es möglich,

neoantigenspezifische T-Zellreaktionen in vitro zu induzieren, durch welche die

am besten geeigneten tumorspezifischen Mutationen identifiziert werden können,

um in Patienten mit DC Vakzinen starke Immunantworten auszulösen. Gleichzeitig

stellt dieser Ansatz eine ergiebige Quelle von TCRs für adoptive T-Zell-

Therapien dar. Medigenes Technologien lieferten zahlreiche T-Zellklone und

daraus identifizierbare TCRs gegen verschiedenste Neoantigene. Wesentlich ist

dabei, dass die TCRs komplett neu aus naiven, nicht aktivierten T-Zellen

gesunder Spender gewonnen wurden, ohne die Notwendigkeit von

Patientenblutproben. Zukünftig könnten die entdeckten TCRs in T-Zellen von

Patienten übertragen werden, um anschließend als adoptive T-Zelltherapie

Tumorzellen zu bekämpfen, welche die ausgewählten Neoantigene exprimieren.



Die technische Machbarkeit konnte auch das neue Robotersystem von Medigene unter

Beweis stellen und zeigen, dass der Prozess und die Automatisierungsschritte in

ca. sechs Wochen zur Identifizierung von neoantigen-spezifischen TCR-Kandidaten

führen. So können Zeit und Kosten reduziert und die Variabilität in allen Phasen

des TCR-Entdeckungsprozesses minimiert werden.



Auf dem Neoantigen Summit treffen sich Führungskräfte aus der Pharmaindustrie,

der Biotechnologie und der Wissenschaft, um Herausforderungen für solche

personalisierten Therapien zu diskutieren. Dazu zählen die Selektion von

Neoantigenen, das Epitop-Design, geeignete Übertragungsmöglichkeiten und die

Effizienzsteigerung bei der nachgeschalteten Verarbeitung. Der Summit findet vom

15. bis 17. November in Boston statt und Prof. Dolores Schendel wird am heutigen

16. November zum Thema "Are we Limited to Treatment of Tumors with High-

Mutational Loads and Patients with Pre-Existing Neoantigen-Specific T Cells?"

präsentieren. Der Abstract der Präsentation ist auf Medigene's Webseite

erhältlich: http://www.medigene.com/products-pipeline/development-

projects/immunotherapies/abstracts.



***



Über Medigenes TCR-Technologie: Die TCR-Technologie zielt darauf ab,

körpereigene T-Zellen des Patienten mit tumorspezifischen T-Zell-Rezeptoren

auszustatten. Die bezüglich ihres Rezeptors modifizierten T-Zellen sind dadurch

in der Lage, Tumorzellen zu erkennen und wirksam zu zerstören. Dieser

immuntherapeutische Ansatz versucht, die bestehende Toleranz gegenüber den

Krebszellen und die tumor-induzierte Immunsuppression im Patienten zu

überwinden, indem T-Zellen des Patienten außerhalb des Körpers (ex vivo)

aktiviert und modifiziert werden.



Die TCR-Therapie wird für das Auffinden einer größeren Anzahl von möglichen

Tumor-Antigenen im Vergleich zu anderen T-Zell basierenden Immuntherapien, wie

dem chimärischen T-Zell Antigen-Rezeptor (CAR T), entwickelt. Medigene bereitet

derzeit die klinische Entwicklung von ersten eigenen TCR-Produktkandidaten vor

und baut im Rahmen dessen eine Bibliothek an rekombinanten T-Zell-Rezeptoren

auf. Zudem wird ein Verfahren zur Kombination dieser Rezeptoren mit

patienteneigenen T-Zellen gemäß den regulatorischen GMP-Standards (Gute

Herstellungspraxis, engl. Good Manufacturing Practice) etabliert. Der Start

einer prüfarztinitiierten TCR Phase I-Studie (IIT) mit Medigenes Beteiligung ist

für 2017 geplant. Medigene plant zudem, ihre erste eigene klinische TCR-Studie

im Jahr 2017 und eine zweite im Jahr 2018 zu beginnen.

Medigenes TCR-Technologie für adoptive T-Zelltherapie ist eine der drei

firmeneigenen, hoch innovativen und komplementären Immuntherapie-Plattformen für

die Immun-Onkologie.



Die Medigene AG ist ein börsennotiertes (Frankfurt: MDG1, Prime Standard)

Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das

Unternehmen entwickelt hochinnovative, komplementäre Therapieplattformen zur

Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien mit Projekten in der

klinischen und präklinischen Testung. Medigene konzentriert sich auf die

Entwicklung personalisierter, T-Zell-gerichteter Immuntherapien.

Weitere Informationen unter www.medigene.de



Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese

spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von

Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den

zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet,

in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene(®) ist eine Marke

der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder

lizenziert sein.



Kontakt Medigene AG

Julia Hofmann, Dr. Robert Mayer

Tel.: +49 - 89 - 20 00 33 - 33 01

Email: investor(at)medigene.com



Pressemitteilung Neoantigen Summit:

http://hugin.info/132073/R/2057088/770629.pdf







