Industrie investierte 2015 knapp 60 Milliarden in Sachanlagen

(ots) - Im Jahr 2015 haben die deutschen

Industrieunternehmen mit 20 und mehr Beschäftigten 59,8 Milliarden

Euro in Sachanlagen investiert. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, waren das rund 2,1 Milliarden Euro mehr als im

Jahr 2014 (+ 3,5 %). Damit haben die Investitionen den bisherigen

Höchststand von 2008 (60,0 Milliarden Euro) nahezu wieder erreicht.



Erhöht hat sich das Investitionsvolumen gegenüber 2014

insbesondere in der Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren (+

16,4 % auf 3,4 Milliarden Euro). Einen deutlichen Anstieg gab es

jeweils auch in der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten,

elektronischen und optischen Erzeugnissen (+ 10,6 % auf 2,4

Milliarden Euro) und der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln

(+ 5,8 % auf 4,4 Milliarden Euro).



Einen Rückgang gegenüber 2014 der Investitionen in Sachanlagen gab

es dagegen in den Wirtschaftszweigen Herstellung von elektrischen

Ausrüstungen (- 3,0 % auf 2,7 Milliarden Euro) und Herstellung von

chemischen Erzeugnissen (- 1,7 % auf 5,1 Milliarden Euro).



