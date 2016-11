Junge Menschen mit Sorge vor zunehmendem Nationalismus: Abschlussbericht der "Generation What?"-Umfrage von ZDF, BR und SWR (FOTO)

Hätte Donald Trump in Deutschland Chancen auf höchste

Regierungsämter? Wenn es nach den 18- bis 34-jährigen Deutschen geht,

eher nicht: Die Angehörigen dieser Altersgruppe sind mehrheitlich

weltoffen, lehnen nationalistische Tendenzen ab und sehen Zuwanderung

als Bereicherung an. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie

"Generation What?", an der sich mehr als 940 000 junge Menschen

zwischen 18 und 34 Jahren aus 35 Ländern Europas beteiligt haben und

deren Endergebnisse für Deutschland nun vorliegen. Die größte

vergleichende Studie dieser Art wird von der Europäischen

Rundfunkunion EBU koordiniert und in Deutschland vom ZDF, dem BR und

dem SWR begleitet.



Weitgehend unabhängig von Alter, Geschlecht und Bildung nehmen 75

Prozent der befragten jungen Deutschen besorgt einen zunehmenden

Nationalismus in Europa wahr und bewerten diesen negativ. Nur 12

Prozent können keine entsprechenden Tendenzen erkennen. Allerdings

beobachten ebenfalls 12 Prozent einen steigenden Nationalismus und

finden diese Entwicklung positiv. Hier ist der Anteil von Männern

doppelt so hoch wie der von Frauen (16 Prozent versus 8 Prozent) und

der Anteil von Niedriggebildeten doppelt so hoch wie von

Hochgebildeten (14 Prozent versus 7 Prozent). In zahlreichen anderen

europäischen Staaten sind nationale und anti-europäische Tendenzen

deutlicher spürbar. So bewerten in Österreich 21 Prozent und in den

Niederlanden 19 Prozent den steigenden Nationalismus in Europa als

positiv.



Auf die Frage, was Europa für sie bedeutet, antworteten 36 Prozent

der jungen Deutschen, Europa sei in erster Linie ein notwendiges

Konstrukt. Für 18 Prozent ist es sogar nicht mehr als nur der Name

eines Kontinents. Jeweils 9 Prozent betrachten Europa als historische

Illusion oder als ein System der Herrschaft. Lediglich 26 Prozent

sehen darin das richtige Projekt für die Zukunft. Einen vollständigen



Bruch mit Europa scheinen sich die deutschen Jugendlichen aber

dennoch nicht zu wünschen: 78 Prozent der Befragten stellen sich

gegen einen Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union. Der

Studienleiter des SINUS-Instituts, Maximilian von Schwartz, sagt zu

diesen Ergebnissen: "Trotz ihrer Fehler wird die Europäische Union

von den jungen Deutschen als nützlich wahrgenommen. Sie ist für sie

aber nicht die große Hoffnung für die Probleme unserer Zeit."



Ein grundlegendes Problem des politischen Europas scheint die nur

gering vorhandene Identifikation der jungen Generation zu sein. Zwar

bejahten fast 78 Prozent der deutschen Studienteilnehmer die Frage,

ob sie sich als Europäer fühlten. Auf die Frage, wozu man sich am

meisten zugehörig fühle, antworteten jedoch nur 9 Prozent mit

"Europa". Demgegenüber fühlen sich 42 Prozent ihrer Stadt oder Region

am meisten zugehörig, 23 Prozent ihrem Land und 24 Prozent der Welt

als Ganzem. Im europäischen Vergleich sind die jungen Deutschen

gemeinsam mit den Spaniern (21 Prozent) am wenigstens ihrer Nation

verbunden. Bei den irischen (58 Prozent) und auch den

österreichischen Befragten (40 Prozent) steht die Identifikation mit

der eigenen Nation dagegen deutlich höher im Kurs. Fasst man alle

Nationen zusammen, die an der Studie teilnehmen (Belgien,

Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg,

Niederlande, Österreich, Schweiz, Spanien, Tschechien und Wales),

zeigt sich, dass sich die europäische Jugend stark mit der eigenen

Region oder der eigenen Stadt identifiziert (30 Prozent). Die

Identifikation mit Europa (11 Prozent) fällt deutlich schwächer aus

als die Identifikation mit der Welt (31 Prozent).



Die geringe Identifikation mit Europa spiegelt sich auch in dem

Befund, dass nur ein sehr geringer Anteil der jungen Menschen (5

Prozent) "völliges" Vertrauen in Europa hat. Dreimal so viele (15

Prozent) zeigen hingegen "überhaupt kein" Vertrauen in Europa. Die

meisten Befragten sammeln sich aber in zwei gleich großen Lagern:

Jeweils 39 Prozent vertrauen Europa mehr oder weniger beziehungsweise

mehr oder weniger nicht.



Das mit der Auswertung der deutschen Ergebnisse betraute

SINUS-Institut hat mittlerweile einen umfangreichen Abschlussbericht

vorgelegt. Einen weiteren Bericht mit den Ergebnissen der einzelnen

Teilnehmerländer und auch einem gesamteuropäischen Ausblick wird die

EBU im Januar 2017 veröffentlichen.



Die Umfrage umfasst 149 Fragen von Politik über Religion bis hin

zu Sexualität und Lebensglück und gilt als größte vergleichende

Studie dieser Art. Auch nach der Veröffentlichung der Endergebnisse

können junge Menschen zwischen 18 und 34 Jahren auf

www.generation-what.de noch bis April 2017 an der Umfrage teilnehmen

und selbst ein Bild ihrer Generation zeichnen.



