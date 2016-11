ICP®-Präzisionsmikrofon für Diffusfeld-Messungen

(PresseBox) - Für akustische Untersuchungen im Diffusfeld bietet PCB Piezotroncis, Inc. mit dem Modell PCB-378A21 ein ½"-ICP®-Mikrofon, welches für Schalldruckpegel bis 147 dB sowie Frequenzen bis 25 kHz geeignet ist. Das Mikrofon ist beispielsweise für Messungen in Fahrzeuginnenräumen und Flugzeugkabinen sowie für Untersuchungen in Hallräumen einsetzbar.

Die Hochtemperaturvariante mit dem Vorverstärker PCB-HT426E01 kann im Dauereinsatz bis 125° C verwendet werden. Das Mikrofon ist ab sofort erhältlich, Vertrieb PCB Synotech GmbH.

Weitere Informationen unter www.synotech.de/PCB-378A21



PCB Synotech GmbH ist die deutsche Vertriebstochter des US-amerikanischen Sensorherstellers PCB Piezotronics, Inc. und seit fast 25 Jahren am Markt tätig. Neben der breiten Produktpalette von PCB vertreibt Synotech hochwertige Technik der Hersteller IMI Sensors, TMS The Modal Shop, Larson Davis, Setra Systems, Onset und Kemo.





