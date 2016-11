Infront Consulting & Management GmbH gewinnt den Sonderpreis Innovation beim Best of Consulting Award 2016 der WirtschaftsWoche

Hamburger Strategieberatung holt dritten Consulting-Preis in 12 Monaten

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Mit einem innovativen Beratungsansatz überzeugte Infront Consulting & Management, die führende Beratungs-Boutique im Bereich "Digitale Transformation", die Jury des ?Best of Consulting Awards 2016? der WirtschaftsWoche und gewinnt den ?Sonderpreis Innovation?.

Bereits zum sechsten Mal verleiht die WirtschaftsWoche in diesem Jahr den ?Best of Consulting Award? für herausragende Beratungsdienstleistungen. Die Jury besteht aus Vertretern der Forschung und Industrie sowie Redaktionsmitgliedern der Wirtschaftswoche.

Infront Consulting hat bereits Top-Platzierungen im Ranking ?Beste Berater 2016? von brand eins und Statista erreicht und ist zum Sieger der Hidden Champions Studie 2015 in der Kategorie ?Digitalisierung? gekürt worden.

?Wie auch die vorangegangenen beiden Auszeichnungen, sehen wir diesen Preis als großes Kompliment für unsere Arbeit und gleichzeitig als Ansporn, uns stetig weiterzuentwickeln. Besonderer Dank gilt neben der Jury der WirtschaftsWoche unserem Projektpartner, der KSB AG, die diesen innovativen Ansatz mit uns umgesetzt hat. Die KSB AG unterstreicht mit diesen Projekten ihren erfolgreichen Weg der digitalen Transformation? kommentiert Geschäftsführer Frank Deburba den Erfolg.

Infront wurde 2004 gegründet und ist ein inhabergeführtes Unternehmen für Consulting und Management in den Bereichen Digitalisierung, Strategie, Business Development und Business Performance.



Infront ist für Sie der richtige Partner, wenn Sie eine konzentrierte Arbeitsweise mehr schätzen als den großen Auftritt. Wir sind neugierig auf ungewöhnliche Lösungen, die Ihr Unternehmen nachhaltig verbessern und erfolgreicher machen. Seit Jahren vertiefen wir unseren Schwerpunkt in der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen. Mit Erfolg: 2015 ausgezeichnet als Hidden Champion in der Kategorie "Digitalisierung" und 2016 als Beste Berater bei "brandEIns Thema".



Mit einer Kombination aus Consulting und Management oder anders: aus Denken und Machen sorgen wir dafür, dass Sie nicht nur auf dem Papier von unserer Arbeit profitieren, sondern auch in der Realität. Denn die fundiert analytische und kreative Erarbeitung markt- und zukunftsorientierter Lösungen ist nur der eine Teil unserer Arbeit. Die konsequente Verwirklichung dieser Lösungen ist der andere. So setzen wir heute strategische Impulse durch digitale Geschäftsmodelle, testen diese in Innovationslaboren und skalieren erfolgreiche Ansätze in der Organisation unserer Klienten oder außerhalb. Wir begleiten Klienten heute langfristig auf dem gesamten Weg der digitalen Transformation.

Infront Consulting& Management GmbH

Infront Consulting & Management GmbH

Frank Deburba

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

f.deburba(at)infront-consulting.com

+49 40 334415150

www.infront-consulting.com



Firma: Infront Consulting& Management GmbH

Ansprechpartner: Frank Deburba

Stadt: Hamburg

Telefon: +49 40 334415150





Kommentare zur Pressemitteilung