Mosel-Erlebnisse.de empfiehlt die schönsten Weihnachtsmärkte an der Mosel

Die Seite www.mosel-erlebnisse.de stellt umfassend die zehn schönsten Weihnachtsmärkte direkt an der Mosel vor.

(Bildquelle:©drubig-photo - fotolia.com)

(firmenpresse) - Sowohl große und bekannte als auch kleine und sehr anheimelnde Besonderheiten zur Vorweihnachtszeit finden ihren Platz unter den Top 10 dieser umfassenden Liste. Auf mosel-erlebnisse.de finden sich alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Name und Ort des jeweiligen Events sind ebenso dargestellt wie der genaue Zeitraum, in dem Ihr neuer Lieblings-Weihnachtsmarkt besucht werden kann. Was Sie vor Ort erwartet, ist zur Einstimmung auf das besondere Erlebnis an Deutschlands schönstem Fluss ebenfalls auf der Seite zu finden.

Aktuell und übersichtlich werden die Märkte zur Vorweihnachtszeit präsentiert. Die lange Tradition stimmungsvoller Märkte wird mit neuen vorweihnachtlichen Events in den Städten direkt an den Moselschleifen immer wieder neu belebt und passend fortgesetzt.

Den Anfang der Top 10 macht der Weihnachtsmarkt in Trier, der in jedem Jahr vor dem mächtigen Dom der Stadt sein Zuhause findet. In der dunklen Jahreszeit sorgt der Lichterglanz auf dem Markt für die Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Gefolgt wird diese Empfehlung vom besonders großen Weihnachtsmarkt in Koblenz, der mit über 100 Ständen die Besucher anlockt. In Bernkastel-Kues öffnen nicht nur die Buden der Händler Ihre Fenster, sondern auch der Adventskalender im romantischen Fachwerkhaus. Wie es sich für die Vorweihnachtszeit gehört, wartet hier jeden Tag eine neue schöne Überraschung hinter einem der Fensterläden. Die Fantasie und Innovationslust der Moselander zeigt sich in Bernkastel-Kues im mittlerweile traditionellen Fackelschwimmen. Ebenso fantasie- und geheimnisvoll geht es beim Mosel-Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach zu. In der "Vinotropolis" steigen die Besucher hinab in die historischen Gewölbe unter der Stadt. Geschützt vor kaltem Winterwind schlendern Sie im Kerzenschein an den Auslagen entlang und entdecken antike Schätze und moderne Handwerkskunst. Besondere Märkte finden sich ebenfalls in Cochem mit dem Sternzauber und der Burgweihnacht. Hier kommt eines der typischen und romantischen Wahrzeichen der Mosel-Region voll zur Geltung. Wenn an einem Wochenende im Dezember die Weihnachtsgeschichte auf einer echten Moselburg, der Reichsburg in Cochem, live dargestellt wird, dann kann es kaum besinnlicher werden.

Die kleineren Städte und Ortschaften entlang der Moselschleifen prägen ebenso ihre eigenen Weihnachtsmarkttraditionen wie die bekannten Moselstädte Trier und Koblenz. Vom Weihnachtsbasar und dem Rathausmarkt direkt am Fluss bis zum Markt im Villengarten und im Kelterhaus verwöhnen Veldenz, Zeltingen-Rachting und Oberkleinich sowohl Einheimische wie auch Besucher seit einigen Jahren immer wieder neu.

Details und weitere Besonderheiten zu den einzelnen Weihnachtsbasaren und -märkten finden sich auf mosel-erlebnisse.de. Der Online-Reiseführer für die Mosel hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Aufenthalt in einer der schönsten Regionen Deutschlands für Besucher unvergesslich zu machen. Als junges Reise-Portal stellt mosel-erlebnisse.de sowohl besondere Events wie auch klassische Sehenswürdigkeiten und eine Vielzahl an Unterkünften vor.

Für Anbieter des reichenweitenstarken Portals ist ein Eintrag in die passende Kategorie die richtige Maßnahme, um schnell von ihrer Zielgruppe gefunden zu werden.

Besucher finden auf der Seite ein umfassendes Angebot. Sowohl Übernachtungsmöglichkeiten als auch Ausflugsziele und Aktivitäten in der besonderen Region werden ausführlich und fachkundig vorgestellt. Als erster Anlaufpunkt beim Planen eines romantischen Wochenendes, einem Tagesausflug oder einer Weinreise bietet sich mosel-erlebnisse.de daher an.

Hier wird Tradition in der bekannten Weinbauregion mit neuen Erlebnissen und innovativen Events verbunden. Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft- auf mosel-erlebnisse.de zeigt sich die Region nicht nur zur Weihnachtszeit von Ihrer schönsten Seite.





Das junge und frische Portal für die Mosel ist Ihr Erlebnis Guide und Mosel Reiseführer.

Mosel-Erlebnisse.de

Mosel-Erlebnisse.de

Ralf Zilles

Mühlenweg 6

56290 Mörsdorf

info(at)mosel-erlebnisse.de

0160 3424905 3

http://mosel-erlebnisse.de/



Datum: 16.11.2016 - 09:00

