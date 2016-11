Anmeldung zur neuen Auszeichnungsrunde für „TOP-Lokalversorger 2017“ ist gestartet

Aus der Energiewende und der EEG-Umlage resultieren für den Verbraucher häufig steigende Kosten. Ein Anbieterwechsel könnte die Lösung sein. Doch der undurchsichtige Tarifdschungel führt meist zu Verunsicherung und blockiert den wechselwilligen Kunden.

(firmenpresse) - „TOP-Lokalversorger“ – Qualitätsauszeichnung für stimmiges Preis-Leistungsverhältnis



Um Verbrauchern einen sicheren Anhaltspunkt bei der Orientierung im Dickicht des Energiemarktes zu verschaffen, verleiht der unabhängige Tarifvergleichsrechner Energieverbraucherportal (www.energieverbraucherportal.de) die Auszeichnung „TOP-Lokalversorger“. Durch die Kennzeichnung ist für den Kunden auf einen Blick zu erkennen – ein solcher Versorger steht für ein stimmiges Preis-Leistungs-Paket bei seinen Angeboten.

Für viele Strom- und Gaskunden ist neben dem Preis auch das angebotene Leistungsspektrum des Energieversorgers wichtig. Doch das passende Paket zu finden, ist meist mit viel Aufwand verbunden. Hier greift die Auszeichnung „TOP-Lokalversorger“ des Energieverbraucherportals: Der Titel wird ausschließlich an verantwortungsbewusste Versorger verliehen, die Servicegedanken mit fairen Tarifen vereinen.



Wer die strengen Bewertungskriterien erfüllt, wird ausgezeichnet!



Das Energieverbraucherportal bewertet neben dem Preisfaktor auch die Servicequalität und Kundenorientierung, die durch bestimmte Kriterien ermittelt werden. Zusätzlich wird außerdem das Umweltengagement und die wirtschaftliche und soziale Förderung regionaler Belange beurteilt.

Jeder regionale Strom- oder Erdgasversorger kann sich bei „TOP-Lokalversorger“ bewerben. Doch nur wer die strengen Qualitätskriterien erfüllt und an einem Stichtag in seinem regionalen Versorgungsgebiet auf einem der ersten drei Plätze des Tarifvergleichs auf www.energieverbraucherportal.de steht, wird als „TOP-Lokalversorger“ ausgezeichnet.

Die Teilnahme ist dabei keineswegs nur für große Unternehmen lukrativ: In den letzten Jahren konnten sich auch kleine Anbieter mit ihren Angeboten beweisen und nachhaltig punkten!



Auch Wasser-Versorger können Ihre Stärken unter Beweis stellen



Mit der Auszeichnung zum „TOP-Lokalversorger Wasser“ können auch Wasserversorger Vertrauen beim Verbraucher schaffen. Durch die Kennzeichnung erkennt der Verbraucher ein Versorgungsunternehmen mit überdurchschnittlichen Qualitätsstandards auf einen Blick. Überprüft werden Transparenz des Anbieters, Transparenz der Wasserversorgung und der Wasserqualität sowie der Service.





Jetzt online informieren und bewerben



Die Bewerbungsfrist zur neuen Auszeichnungsrunde ist bereits am 1. Oktober gestartet und läuft bis zum 31. Dezember! Interessierten Verbrauchern und Energieanbietern präsentiert sich der Wettbewerb auf www.top-lokalversorger.de. Dort sind außerdem eine detaillierte Auflistung der Kriterien und einige Neuerungen der Auszeichnung „TOP-Lokalversorger 2017“ zu finden.

Die Zielsetzung bleibt weiterhin, den Verbrauchern mehr Durchblick im Strom- und Gasmarkt zu verschaffen.



Das Energieverbraucherportal (www.energieverbraucherportal.de) ist der unabhängige Tarifrechner mit Preis-/Leistungsvergleich von Strom- und Erdgastarifen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.top-lokalversorger.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Energieverbraucherportal

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 11:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1425146

Anzahl Zeichen: 3279

Kontakt-Informationen:

Firma: Energieverbraucherportal

Ansprechpartner: Carolin Lonnes

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 02115989780



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 16.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 95 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung