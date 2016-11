Echt jetzt - Glasperlenspiel feiert den Tag X in Obertauern

Am 3.Dezember 2016 findet in Obertauern das Konzert zum Ski-Opening statt

Abendstimmung in Obertauern, © Obertauern

(firmenpresse) - Wenn Caro und Daniel von der Band Glasperlenspiel den Tag X besingen, beschreiben sie den Moment, in dem ein Mensch der Liebe seines Lebens begegnet. Wintersportfans haben ihre Liebe längst gefunden: pulvriges, glitzerndes Weiß, das die Berghänge in eine Arena für ihren Lieblings-Wintersport verwandelt. In Obertauern ist der Tag X, an dem sie sich dem Schneevergnügen wieder ganz hingeben können, nicht mehr fern, der Saisonstart ist für den 16. November 2016 festgesetzt.



Am 3. Dezember 2016 wird der Winter-Auftakt mit dem traditionellen Eröffnungskonzert gefeiert. Als Liveact wird in diesem Jahr die deutsche Elektropop-Band Glasperlenspiel auftreten. Das Künstler-Duo Carolin Neimczyk und Daniel Grunenberg geht schon seit über zehn Jahren gemeinsame musikalische Wege, beim Bundesvision Song Contest 2011 wurden die beiden mit ihrem Song "Echt" einem breiten Publikum bekannt. Ihr Song vom perfekten, echten Moment traf wohl den Geist der Zeit, denn es folgte eine steile Karriere: Goldene Schallplatten, zahlreiche weitere Auszeichnungen und gefeierte Konzerte.



Im Dezember macht die sechsköpfige Liveband in Obertauern Station und wird das Publikum mit ihren mitreißenden Songs auf ein "geiles Winter-Leben" in Österreichs "Schneeschüssel" einstimmen.



Die Konzert-Tickets kosten im Vorverkauf 33,- Euro, an der Abendkasse 40,- Euro. Die VIP-Tickets für 145,- Euro berechtigen zum Eintritt in den VIP-Bereich und umfassen auch Speisen und Getränke.



www.obertauern.com







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.obertauern.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Obertauern ist einer der "hot spots" unter den großen Skizentren der Alpen. Er ist bekannt für Schneesicherheit von November bis Anfang Mai, für Après-Ski und Events, für 100 Pistenkilometer und 26 Seilbahn- und Liftanlagen. Die Ski-Runde Super Seven führt anspruchsvolle Skifahrer auf die 7 höchsten Gipfel um Obertauern. Obertauern ist auch Vorreiter, was Snowkiten, Freeriden und Freestylen angeht. Für die Familien stehen kinderfreundliche Hotels und das "Kinderland Obertauern" zur Verfügung.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Tourismusverband Obertauern

Leseranfragen:

Josephspitalstraße 15, 80331 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 16.11.2016 - 11:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1425160

Anzahl Zeichen: 1666

Kontakt-Informationen:

Firma: Tourismusverband Obertauern

Ansprechpartner: Silvia Eger

Stadt: Obertauern

Telefon: 089 54711820



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.