Pesonalplanugssoftware persoo besteht ersten Test beim RÜ Oktoberfest

Essen - Das Essener Start-up für Personalplanung persoo war beim Rüttenscheider Oktoberfest vom 30.09. bis zum 15.10. erstmals bei einer mehrtägigen Großveranstaltung im Einsatz.

(firmenpresse) - Das RÜ Oktoberfest wurde dieses Jahr an zehn Veranstaltungstagen mit 30.000 Gästen am Flughafen Essen/Mülheim ausgetragen. Die Veranstaltung beschäftigte über 140 Servicekräfte, Thekenkräfte, Logistiker und Organisatoren. Die gesamte Personalplanung wurde dabei vom Start-up persoo aus Essen übernommen.



Die Organisation wurde von Sven Morsbach und Erik Kraiczy übernommen, die die gesamte Personalplanung über die Software von persoo abwickelten. Das Start-up setzt bei der Personalplanung auf ein System, in dem die Angestellten größtmögliche Freiheiten haben. Sie können sich auf Schichten bewerben, online zu- oder absagen und ihre Personaldaten selbst pflegen.



Erik Kraiczy, Verantwortlicher für die Personalplanung der Veranstaltung erklärt: “Auch, wenn man sich bei einem so großen Projekt zunächst einarbeiten muss, hat die Software meine Arbeit deutlich vereinfacht. Vor allem die Bestätigungen des Personals per E-Mail waren für uns sehr nützlich. Auch die Automatisierung der Personaldatenpflege und das Erstellen der Pläne funktioniert bereits sehr gut. Ich bin mir sicher, dass wir im nächsten Jahr noch bessere Ergebnisse erzielen werden.”



Für das Start-up persoo war diese Veranstaltung der erste große Test. Die beiden Gründer Stefan Wirtz und Patrick Seiferth arbeiten seit über einem Jahr an diesem ambitionierten Projekt. Die Software befindet sich derzeit noch in der offenen Beta-Testversion. Hier können alle Funktionen kostenlos und unbegrenzt genutzt werden.

Die Entwickler arbeiten jedoch stets an weiteren Funktionen für persoo. Stefan Wirtz dazu: “Wir sind bereits in den letzten Zügen für eine integrierte Gästeverwaltung, um die Personalplanung bei Events und in Gastronomien noch weiter zu vereinfachen.”







https://www.persoo.de



persoo ist ein Start-up aus dem Ruhrgebiet. Mit persoo können Gastronomien ihre Personalpläne anlegen und mit dem Personal online abstimmen. persoo bietet Lösungen für sämtliche Probleme der Personalplanung und erweitert ständig seine Funktionen.

