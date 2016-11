PRESSEMITTEILUNG

Stuttgarter Dienstleister bietet neue komfortable Möglichkeiten für den Versand von SMS-, Fax- und E-Mailings: Alle Kanäle über eine Oberfläche – so ist Kommunikation jetzt noch einfacher



(firmenpresse) - Stuttgart, den 15.11.2016 – Der Stuttgarter Telekommunikationsdienstleister GTC bündelt jetzt alle Kommunikationsmöglichkeiten unter einem Dach: Eine komfortable Oberfläche verbindet die professionelle E-Mail-, Fax- und SMS-Kommunikation.



GTC-Kunden können mit wenigen Klicks ganz einfach alle Empfänger über den gewünschten Kanal informieren. Dazu ist keine Installation nötig: über den geschützten Kundenbereich lassen sich alle Mailings bequem vorbereiten.



Die Oberfläche bietet dabei alles unter einem Dach: Kunden können schicke HTML-Vorlagen über den integrierten Editor ganz einfach selbst erstellen – und für den Fax-Versand lassen sich Word-, PDF- u.ä. Dateien direkt hochladen und werden automatisch in ein Fax-Format gewandelt. Ausführliche Protokolle und Statistiken machen die Auswertung einfach und übersichtlich.



Der weltweite Versand der Mailings erfolgt über die Hochleistungssysteme der GTC mit allen Versandfeatures von Personalisierung über Dublettencheck und Abgleich mit den deutschen Robinsonlisten bis hin zu Linktracking und Kampagnenvergleich.



Die Verbindung aller Kommunikationsoberflächen in einer Plattform macht es nun noch einfacher und schneller, alle wichtigen Kanäle direkt und sofort anzusprechen.



Der Stuttgarter Versanddienstleister setzt trotz des Online-Kundenbereiches und entgegen des Branchentrends bewusst auf Service. Ein Team von Kundenberatern steht Interessenten wie Kunden sowohl per E-Mail als auch telefonisch jederzeit zur Verfügung, hilft weiter und berät ausführlich.



Volker Biedinger, 49, Geschäftsführer GTC:

"Durch das Angebot aller Kommunikationskanäle über nur eine Plattform können unsere Kunden jetzt noch schneller und einfacher ihre Mailings auf den Weg bringen. Unser Focus liegt dabei auf professionellen Diensten, die für den Kunden einfach zu verstehen und zu bedienen sind: ein Mailing muss sich für den Kunden einfach und schnell realisieren lassen –ohne dass er HTML-Profi ist. Diesem Grundsatz haben wir mit unserer neuen Oberfläche für E-Mail, Fax und SMS jetzt wieder Rechnung getragen."









GTC TeleCommunication GmbH, gegründet 1987 mit Sitz in Stuttgart, ist ein internationaler Dienstleister für elektronischen Mitteilungsversand und beschäftigt rd. 30 Mitarbeiter. Namhafte Großkunden lassen ihren kompletten Mitteilungsversand über GTC laufen.

GTC TeleCommunication GmbH

