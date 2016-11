McArthurGlen verkündet Rekordzuwachs im Jahresumsatz: Anstieg auf über 4 Milliarden Euro (FOTO)

- Der Jahresumsatz der gesamten Gruppe wuchs um 13 Prozent -

like-for-like um 10 Prozent - somit schließt McArthurGlen das

21. Jahr in Folge mit einem Umsatzzuwachs ab

- Die Übernahme des Designer Outlet Ochtrup hat sich bezahlt

gemacht - der Umsatz stieg um mehr als 14 Prozent

- Die Gruppe eröffnet ihr 23. Center in der Provence (Frankreich)

im Frühjahr 2017 und dehnt mit einem Center in Màlaga (Spanien),

für das die Bauarbeiten 2017 beginnen werden, ihre

Geschäftstätigkeit auf ein zehntes Land aus



McArthurGlen, Europas führender Eigentümer, Entwickler und

Betreiber von Designer Outlets, gibt heute einen Rekordzuwachs im

Jahresumsatz bekannt, welcher im Gesamtportfolio von 22 Designer

Outlets auf über 4 Milliarden Euro wächst. Ebenso werden heute zwölf

Monate von fortwährendem Umsatzzuwachs im Jahresvergleich verkündet.

Der Gesamtumsatz 2015/16 in allen Markenpartner-Stores stieg um 13

Prozent (like-for-like 10 Prozent).



Das Designer Outlet Ochtrup hat sich als einer der größten

Umsatzbringer der Aquisitions-Strategie von McArthurGlen bewiesen.

Der dritte deutsche Standort der Gruppe wurde im letzten Jahr durch

ein Joint-Venture mit den Gründern des Centers übernommen. Der Umsatz

des in McArthurGlen Designer Outlet Ochtrup umbenannten Centers hat

sich seit der Übernahme des Managements durch McArthurGlen im Februar

2016 um 14 Prozent gesteigert.



Julia Calabrese, CEO von McArthurGlen Group: "Unser dreifacher

Ansatz aus organischem Wachstum, Neuentwicklungen und Übernahmen

zahlt sich aus. Unser kürzlich übernommenes Center in Ochtrup hat

sich außergewöhnlich gut entwickelt. In Provence, unserem ersten

Designer Outlet in Südfrankreich, haben wir bereits einen

Vermietungsstand von 75 Prozent erreicht, außerdem freuen wir uns auf

den Beginn der Bauarbeiten von McArthurGlen Málaga 2017. Zudem haben



wir einen Rekord in der Wochenendbesucherzahl in unserem Flagship

Designer Outlet Serravalle nahe Mailand erreicht.



Unser Portfolio hat wieder einmal exzellente Ergebnisse erzielt -

inklusive Wachstum in Besucherzahl und Pro-Kopf-Ausgabe pro Kunde -

und wir stellen ein wachsendes Interesse und eine steigende Nachfrage

seitens unserer Markenpartner fest, in deren Multi-Channel-Angebot

High-End-Outlets einen profitablen Umsatzbringer darstellen.



Mit unserem wachsenden Portfolio erwarten wir, in den nächsten

Jahren innovative und gemeinschaftliche Wege zu beschreiten, die es

der Gruppe ermöglichen wird, das Outlet-Erlebnis für Konsumenten

weiterzuentwickeln."



Zusätzlich wird die Bruttomietfläche (GLA) der Gruppe mit den

kürzlich fertig gestellten Erweiterungen (Phasen fünf und sechs) des

Designer Outlet Serravalle, Italien, weiter wachsen. Die neue

Erweiterung in Noventa nahe Venedig wird Ende 2016 eröffnen; neue

Phasen werden in Roermond, Niederlande, und im österreichischen

Parndorf nahe Wien im Frühjahr 2017 fertig gestellt sein.



McArthurGlen führt derzeit einen Rekord-Erweiterungs-Plan aus, der

im letzten Jahr verkündet wurde und der vorsieht, dass die

derzeitigen 600.000 Quadratmeter Bruttomietfläche (GLA) bis 2020 auf

900.000 Quadratmeter anwachsen werden, hierzu werden sechs neue

Designer Outlets in fünf Ländern eröffnet und acht bestehende Center

erweitert.



Die Gruppe begrüßte mehr als 80 Millionen Kunden in den letzten 12

Monaten in ihren Centern. Ihr Netzwerk von Markenpartnern - von

Armani bis Versace und Zegna - ist auf knapp 1.000 angewachsen,

darunter 95 Marken, die 2016 erstmalig in einem McArthurGlen Designer

Outlet eröffnet haben.



McArthurGlen Designer Outlets



Die McArthurGlen Group, Europas führender Eigentümer, Entwickler

sowie Betreiber von Designer Outlets wurde 1993 durch Kaempfer

Partners in Europa gegründet. Als Pionier im Bereich der Designer

Outlets in Europa hat McArthurGlen seitdem 600.000 Quadratmeter

Outlet-Fläche entwickelt.



Im November 2015 wurde die McArthurGlen Group von Marken zum

besten Betreiber eines Outlets in Europa im vierten Jahr in Folge

gewählt (Quelle: Ecostra).



Die Gruppe betreibt derzeit 22 McArthurGlen Designer Outlets in

neun Ländern: Belgien, Deutschland, Frankreich, Griechenland,

Italien, Kanada, den Niederlanden, Österreich und im Vereinigten

Königreich. In den Centern finden Modeliebhaber in einem dynamischen

und hochwertigen Shoppingambiente die begehrtesten Luxus , Designer-

und Lifestyle-Marken mit ganzjährigen Ersparnissen.



Als Teil der fortlaufenden Erweiterung ist McArthurGlen dabei,

sechs neue Designer Outlets zu planen und zu entwickeln: PROVENCE -

Südfrankreichs erstes Designer Outlet (nahe Aix-en-Provence und

Marseille), MÁLAGA (Südspanien), ein Center in ISTANBUL, REMSCHEID

(nahe Köln und Düsseldorf), GENT (zwischen Brüssel und Brügge), und

NORMANDIE (im Westen von Paris).



2013 wurde McArthurGlen ein Joint Venture zwischen Kaempfer

Partners und der Simon Property Group Co. (NYSE SPG), dem weltgrößten

Eigentümer von Einzelhandelsflächen.



Mehr Informationen finden Sie hier: www.mcarthurglengroup.com.



Planungen von McArthurGlen bis 2020

Erweiterungen von bestehenden Centern



Name: Ashford

Stadt: London

Phase: 2

GLA in qm: 9.300

Eröffnung: 2019

Zusätzliche Info: Eine führende Fashion-Destination in

Südost-England, in 35 Minuten von London über eine

Schnellzug-Verbindung erreichbar. Das Center ist mit der

weltgrößten Zelt-Struktur überdacht, die vom renommierten

Architekten Lord Richard Rogers designt wurde und zieht jährlich

mehr als 3,2 Millionen Besucher an.



Name: La Reggia

Stadt: Neapel

Phase: 3

GLA in qm: 5.000

Eröffnung: 2018

Zusätzliche Info: McArthurGlen La Reggia ist das führende Luxus

Designer Outlet in der süditalienischen Region Kampanien. Nahe den

bekannten Tourismuszielen Neapel, der Amalfi-Küste und Pompeji

gelegen zieht das Center jährlich knapp 4 Millionen Besucher an.



Name: Parndorf

Stadt: Wien

Phase: 5

GLA in qm: 5.200

Eröffnung: Frühjahr 2017

Zusätzliche Info: McArthurGlen La Reggia ist das führende Luxus

Designer Outlet in der süditalienischen Region Kampanien. Nahe den

bekannten Tourismuszielen Neapel, der Amalfi-Küste und Pompeji

gelegen zieht das Center jährlich knapp 4 Millionen Besucher an.



Name: Roermond

Stadt: Düsseldorf

Phase: 4

GLA in qm: 11.500

Eröffnung: Frühjahr 2017

Zusätzliche Info: In der niederländischen Provinz Limburg gelegen,

verfügt das Designer Outlet Roermond über eine der am dichtesten

besiedeltesten Einzugsbereiche Europas. Es zieht Besucher sowohl

aus den Niederlanden als auch aus Deutschland an, ist beliebt bei

Touristen und begrüßt 5.7 Millionen Besucher pro Jahr.



Name: Noventa di Piave

Stadt: Venedig

Phase: 4

GLA in qm: 6.100

Eröffnung: November 2016 & Frühjahr 2017

Zusätzliche Info: McArthurGlen Noventa di Piave, eines von

Europas beliebtesten Outlets ist durch seine Lage (40km von

Venedig entfernt) ein Ziel für internationale Kunden. Das Center

hat 2015 die Auszeichnung als "bestes bestehendes Center" in den

European Shopping Centre Awards gewonnen.



Neue Center in Entwicklung



Name: Provence

Stadt: Marseille und Aix-en-Provence

GLA in qm: 25.000

Eröffnung: Frühjahr 2017

Zusätzliche Info: McArthurGlen Provence wird das erste Designer

Outlet Südfrankreichs sein und wird keinen Mitbewerber in dem

Gebiet haben. Es liegt an der Kreuzung von drei wichtigen

Verkehrsverbindungen und wird von den historischen

Tourismus-Destinationen Marseille, Aix-en-Provence, Nîmes und

Avignon leicht zu erreichen sein. Mit mehr als 30 Millionen

Touristen jährlich wird das Projekt eine wichtige

Geschäftsmöglichkeit für Luxus- und Premium-Marken sein.



Name: Normandie

Stadt: Pais

GLA in qm: 20.000

Eröffnung: 2019

Zusätzliche Info: McArthurGlen Normandie wird das erste und

einzige Luxus-Designer Outlet im Westen von Paris, der

meistbesuchten Stadt der Welt, sein. Das Center wird mit Studios

und Werkstädten eine Fläche für lokale Kunsthandwerker bieten.



Name: Gent

Stadt: Brüssel / Brügge

GLA in qm: 31.000

Eröffnung: 2020

Zusätzliche Info: In The Loop, einem Mehrzweck-Entwicklungsgebiet

am Stadtrand von Gent, ist das Center in einer eng besiedelten und

wohlhabenden Gegend von Belgien gelegen, die jährlich mehr als

drei Millionen Touristen anzieht.



Name: Málaga

Stadt: Málaga

GLA in qm: Phase I - 17.500; Phase II - 12.500

Eröffnung: 2018







