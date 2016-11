Sherlock Holmes zurück bei WDR 3: Bastian Pastewka inszeniert dreiteiliges Hörspiel

Erneut inszeniert Bastian Pastewka für WDR 3 ein Hörspiel um den

größten Detektiv aller Zeiten: "Sherlock Holmes und das Geheimnis des

weißen Bandes" ist ein knapp dreistündiges Mystery-Puzzle, das das

Kulturradio WDR 3 am 21., 22. und 23. Dezember 2016 jeweils von 19.04

bis 20.00 Uhr ausstrahlt. Die Vorlage stammt aus der Feder des

internationalen Bestsellerautors Anthony Horowitz und ist der erste

Sherlock Holmes-Roman seit dem Tod von Sir Arthur Conan Doyle. Für

die nötige schaurig-spannungsvolle Atmosphäre sorgen die Stimmen von

Frank Röth, Gerhard Garbers, Christoph Maria Herbst, Walter Sittler,

Irm Hermann, Jochen Striebeck und vielen anderen.



Bastian Pastewka: "Ich brenne für das gute alte Radio-Hörspiel und

diesmal kennt meine Begeisterung keine Grenzen: 'Sherlock Holmes und

das Geheimnis des weißen Bandes' ist eine winterliche

Kriminalerzählung aus dem verschneiten London des Jahres 1890, und

Holmes und Watson stehen ihrem schwersten und gefährlichsten Fall

gegenüber. Ich durfte aus dem Roman eine Funkbearbeitung machen und

die tollen Schauspielerinnen und Schauspieler mit auf die Reise

nehmen. Es ist wie Weihnachten!"



Dr. Watson, Holmes' getreuer Begleiter und Erzähler seiner Fälle, hat

diese ebenso spannende wie erschütternde Episode bis ins hohe Alter

verschwiegen - nicht ohne Grund, denn die Ereignisse brachten den

großen Detektiv seinerzeit in arge Bedrängnis: Sherlock Holmes selbst

wurde des Mordes angeklagt. Was sich bald als große Verschwörung

entpuppt, beginnt an einem kalten Novembertag des Jahres 1890 in

Sherlock Holmes' Wohnung in der Londoner Baker Street 221b. Ein

elegant gekleideter Herr bittet den Detektiv um Hilfe: Er fühlt sich

von einem Mann verfolgt, den er als den einzigen Überlebenden einer

amerikanischen Verbrecherbande erkennt, die mit seiner Hilfe in

Boston zerschlagen wurde. Ist der Mann ihm über den Atlantik gefolgt,



um sich zu rächen? Trotz seiner legendären Methoden kann Sherlock

Holmes im winterlichen London zunächst keine eindeutige Spur finden.

Nur ein weißes Band am Handgelenk eines ermordeten Straßenjungen

scheint in die richtige Richtung zu führen.



Sherlock Holmes und das Geheimnis des weißen Bandes

Von Anthony Horowitz

Nach den Figuren von Arthur Conan Doyle

Mit Frank Röth, Gerhard Garbers, Christoph Maria Herbst, Walter

Sittler, Irm Hermann und vielen anderen.

Bearbeitung und Regie: Bastian Pastewka

Musik: Henrik Albrecht / WDR Funkhausorchester

Produktion: WDR/RB 2016

Redaktion: Georg Bühren



Die Sendetermine im Überblick:



WDR 3, Mittwoch, 21. Dezember 2016, 19.04 - 20.00 Uhr / Teil 1

WDR 3, Donnerstag, 22. Dezember 2016, 19.04 - 20.00 Uhr / Teil 2

WDR 3, Freitag, 23. Dezember 2016, 19.04 - 20.00 Uhr / Teil 3



Das Hörspiel steht nach der Sendung befristet zum kostenfreien Abruf

zur Verfügung im WDR Hörspielspeicher hoerspiel.wdr.de.



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de









