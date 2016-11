Wie gut wird Alec von The BossHoss von seinen Promi-Freunden eingeschätzt? Neue Show "My Idiot Friend" ab Donnerstag auf ProSieben (FOTO)

(ots) -

Wie ticken Prominente privat? Und wie berechenbar sind ihre

Reaktionen? Model Franziska Knuppe, Schauspieler Uwe Ochsenknecht und

BAP-Frontmann Wolfgang Niedecken treten als Freunde von

BossHoss-Sänger Alec Völkel gegen Sängerin Lena Meyer-Landrut,

Tänzerin Nikeata Thompson und Musiker Olli Schulz als Freunde von

Schauspielerin Palina Rojinski an. In der neuen ProSieben

Promi-Comedy-Show "My Idiot Friend" testen Joko Winterscheidt und

Klaas Heufer-Umlauf am Donnerstag, um 22:30 Uhr, ob

Promi-Freundschaften auch fernab des roten Teppichs Bestand haben.



Die erste Show aus der Show: Mit "My Idiot Friend" schafft es das

erste Format aus "DIE BESTE SHOW DER WELT" zur eigenständigen

Sendung. Während der Prominente zuvor mit versteckter Kamera in

unangenehme und absurde Situationen gebracht wurde, müssen die

prominenten Freunde im Studio seine heimlich gefilmten Reaktionen

einschätzen. Flippt BossHoss-Sänger Alec aus, wenn sein Konzert kurz

vor dem Abbruch steht? Bleibt Palina völlig gelassen, wenn sich in

der Autowaschanlage plötzlich die Fenster öffnen? Welches Team

schätzt seinen Promi-Freund am besten ein? Und wer wird sich bald

neue Freunde suchen müssen?



"My Idiot Friend" - zwei Folgen, ab 17. November 2016, donnerstags

um 22:30 Uhr, auf ProSieben



Hashtag zur Show: #IdiotFriend



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH

Kommunikation/PR Entertainment

Kevin Körber

Tel. +49 [89] 9507-1187

Kevin.Koerber(at)ProSiebenSat1.com



Bildredaktion

Susanne Karl

Tel. +49 [89] 9507-1173

Susanne.Karl(at)ProSiebenSat1.com



Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ProSieben myidiotfriend-1003.jpg myidiotfriend-p7-1029990.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1425178

Anzahl Zeichen: 1887

Kontakt-Informationen:

Firma: ProSieben myidiotfriend-1003.jpg myidiotfriend-p7-1029990.jpg

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 40 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung