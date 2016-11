Jedes vierte Kind in der EU ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht

(ots) - Im Jahr 2015 waren rund 25 Millionen Kinder bzw.

26,9% der Bevölkerung im Alter von 0 bis 17 Jahren in der

Europäischen Union (EU) von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht.

Dies ist ein leichter Rückgang gegenüber 27,5% im Jahr 2010.



Diese Zahlen werden von Eurostat, dem statistischen Amt der

Europäischen Union, anlässlich des Weltkindertages, der jährlich am

20. November stattfindet, veröffentlicht.



In Deutschland lag der Anteil der Kinder, die von Armut oder

sozialer Ausgrenzung bedroht waren, bei 18,5%, gegenüber 21,7% im

Jahr 2010. Von allen EU-Mitgliedstaaten war 2015 der Anteil in

Rumänien (46,8%) am höchsten und in Schweden (14,0%) am niedrigsten.



Der Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten

Kinder in der EU nimmt mit steigendem Bildungsniveau ihrer Eltern ab.

Im Jahr 2015 waren 65,5% aller Kinder, deren Eltern ein geringes

Bildungsniveau aufwiesen, von Armut bedroht. Bei Kindern von Eltern

mit einem mittleren Bildungsniveau waren es 30,3% und bei Kindern von

Eltern mit einem höheren Bildungsniveau 10,6%. In Deutschland lagen

die entsprechenden Anteile bei 78,7% (niedriges Bildungsniveau der

Eltern), 23,7% (mittleres Bildungsniveau) bzw. 8,1% (hohes

Bildungsniveau).



Von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohte Kinder sind Kinder,

die in Haushalten leben, auf die mindestens eine der folgenden drei

Bedingungen zutrifft: armutsgefährdet nach Sozialtransfers

(Einkommensarmut), unter erheblicher materieller Deprivation leidend

oder mit sehr geringer Erwerbsintensität.



