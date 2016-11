stern: Harald Schmidt hofft, dass Merkel Kanzlerin bleibt

(ots) - Harald Schmidt, 59, fühlt sich nach seiner

TV-Karriere sehr wohl. "Ich mache als aktiver Ruheständler viel

Urlaub, drehe zweimal im Jahr auf dem 'Traumschiff' und gehe

spazieren", bekannte er im großen Interview mit dem stern. Langeweile

kenne er nicht. "Ich beobachte den Alltag und genieße das Leben ohne

Zeitdruck. Ich lasse die Vorfahrt."



Eine Rückkehr als Moderator schließt Schmidt aus: "Die GmbH ist

liquidiert, das Studio ist verscherbelt. Die Kostüme habe ich der

Kölner Oper geschenkt. Das ist alles weg", sagte Schmidt dem stern.

Seine gelegentlichen Ausflüge mit dem Traumschiff würden ihm völlig

reichen. Einer Herausforderung allerdings will er sich noch stellen.

Ab Februar wird Schmidt als Kriminaloberrat im Freiburger "Tatort" zu

sehen sein. Den Rollennamen Gernot Schöllhammer habe er sich selber

ausgedacht. So hießen nun mal die Leute im Schwarzwald. Die Rolle sei

aber eher klein. "Ich werde ein Chef sein, der sagt: Ich will

Ergebnisse sehen. Oder: Gibt es schon was vom Staatsanwalt?, oder: Wo

ist die Spusi?"



Ansonsten habe er sich abtrainiert, sich über irgendetwas im Lande

aufzuregen, "weil ich es für sinnlos halte". "Letztlich", so Schmidt,

"läuft es eh wieder auf eine große Koalition raus. Am Ende heißt es:

Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin." Und das hoffe er auch, "weil

sie natürlich die Sache erstklassig macht". Es sei ja nicht mehr so

im Bewusstsein, "durch welche Krisen wir gesteuert sind in den

letzten zwei Jahren".



Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zur

Veröffentlichung frei.







Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon

040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine(at)guj.de.



Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Gruner+Jahr, STERN

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 11:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1425180

Anzahl Zeichen: 2026

Kontakt-Informationen:

Firma: Gruner+Jahr, STERN

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 41 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung