WDR Fernsehen, Sonntag, 25. Dezember 2016, 17.15 - 18.45 Uhr

"Schicht im Schacht!": WDR-Dokuüber die Bergbau-Helden des Ruhrgebiets

(ots) -



2018 schließt mit "Prosper Haniel" in Bottrop die letzte Zeche im

Ruhrgebiet. Die 200 Jahre andauernde Ära des industriellen

Steinkohle-Bergbaus im Ruhrgebiet und in ganz Deutschland geht damit

für immer zu Ende. Der WDR setzt den Helden des Ruhrgebiets, ihren

Familien und ihrem Leben in einer 90-minütigen Dokumentation ein

filmisches Denkmal. Zu sehen ist "Schicht im Schacht! Eine Verneigung

vor den Kumpels - Zum Ende des Bergbaus" am 1. Weihnachtstag, 25.

Dezember 2016, von 17.15 bis 18.45 Uhr im WDR Fernsehen und danach

ein Jahr lang in der WDR-Mediathek: www.wdr.de/mediathek



Für seine "Verneigung vor den Kumpels" hat WDR-Autor Gisbert Baltes

aktive und ehemalige Bergleute aus dem "Pott" teilweise jahrelang

begleitet. Ihre Erzählungen sind berührend: eindrucksvoll, persönlich

und authentisch berichten sie von einem Leben, in dem sie

Einzigartiges für Nordrhein-Westfalen und Deutschland geleistet

haben.



Auch Prominente, die eine familiäre oder persönliche Beziehung zum

Bergbau haben, kommen in diesem spannenden und emotionalen Film zu

Wort. Darunter sind Fußball-Reporterlegende Werner Hansch, der

Kabarettist und ehemalige Knappschaftsarzt Dr. Ludger Stratmann, die

Kabarettisten Gerburg Jahnke und Uwe Lyko alias Herbert Knebel, die

"Zechenkinder" Yvonne Willicks, Susanne Wieseler, Peter Großmann und

viele mehr.



Die wahren Hauptdarsteller aber sind die Bergleute selbst: vom

Knappenchor "Consolidation" bis hin zum einst jüngsten deutschen

Wettersteiger, der in den 1960er Jahren als junger Türke vom

Schwarzen Meer über die Balkanroute bis ins Ruhrgebiet reiste. Halit

Güner machte wie viele andere seiner Landsleute später Karriere im

Bergbau des Ruhrgebiets. Integration war dort ein Fremdwort, sie

wurde von den "Kumpels" einfach gelebt, über und unter Tage,

verbunden in harter Arbeit und dem ewigen Stolz der Bergleute.





Redaktion: Carsten Wiese und Holger Möllenberg



Fotos unter ARD-Foto.de









Pressekontakt:

WDR Presse und Information

Telefon 0221 220 7100

wdrpressedesk(at)wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.de

twitter.com/WDR_Presse



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 11:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1425183

Anzahl Zeichen: 2534

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 47 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung