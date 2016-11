GS Star entdeckt Marktlücke der Langzeitappartments

Baubeginn für das Arthotel ANA Living Stuttgart Böblingen

Tatiane Domingos leitet das Mercure Stuttgart Böblingen und künftig auch das Arthotel ANA Living. (B

(firmenpresse) - Die GS Star erweitert ihr Portfolio: Das Arthotel ANA Living Stuttgart-Böblingen, das im Herbst 2017 eröffnet, ist das erste Boardinghaus der Gruppe, die derzeit drei Hotels in München sowie je eins in Böblingen, Leipzig und zwei in Wien betreibt und acht weitere bis 2018 eröffnet. Die Kosten für den Neubau in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen betragen sechs Millionen Euro. Bauträger ist die Offenhäuser Grundstück Verwaltung; die GS Star pachtet das Haus für 20 Jahre. Das Boardinghaus, mit dessen Bau jetzt begonnen wurde, verfügt über 63 Zimmer mit einer Durchschnittsgröße von 26 Quadratmetern.

GS Star stößt damit in eine Marktlücke: In der Region ansässige Firmen wie IBM, Hewlett Packard, Philips oder Daimler benötigen für ihre in- und ausländischen Mitarbeiter Long Stay Apartments, von denen es bislang jedoch nur wenige in der Metropolregion Stuttgart gibt. Das Haus liegt verkehrsgünstig mit einer S-Bahn-Station sowie der A 81 in unmittelbarer Nähe. Gäste können entweder im direkt benachbarten Vier-Sterne-Haus Mercure Stuttgart Böblingen frühstücken oder sich in ihren Appartements selbst versorgen, ganz nach Lust und Laune. Beide Häuser werden von Tatiane Domingos geleitet.





Die in Augsburg ansässige GS Star GmbH betreibt derzeit sieben Hotels (drei in München, je eins in Böblingen, Leipzig und zwei in Wien), vier weitere sind im Bau (je eins in München, Göppingen Böblingen und Freiburg) und werden bis 2017 eröffnet. Vier weitere Hotels sind geplant und werden 2018 eröffnet (Mainz, Wuppertal, Hamburg und Oberhausen).

