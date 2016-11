MDR-Exakt: Jüdische Gemeinde Thüringen fordert Verschärfung des Versammlungsrechts

(ots) - Nach dem neuerlichen Fackelmarsch von

Rechtsradikalen in Jena hat der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in

Thüringen, Reinhard Schramm, gegenüber dem MDR-Nachrichtenmagazin

"Exakt" gefordert, das Versammlungsrecht zu verschärfen.



Am vergangenen Mittwoch waren erneut Anhänger von Thügida und

Demonstranten der Gruppe "Wir lieben Sachsen" mit 80 Personen durch

die Stadt gezogen. Dies könne so nicht weitergehen, kritisierte

Schramm. In Jena wurde bereits zum vierten Mal in diesem Jahr an

einem Tag demonstriert, der an nationalsozialistische Daten erinnert.

Schramm sagte "Exakt": "Wenn es bisher eine Glorifizierung der

Führungspersönlichkeiten und damit auch des Nationalsozialismus war,

ist es jetzt eine Verhöhnung unserer Opfer." Der 9. November erinnert

an die Reichspogromnacht von 1938, in der hunderte Juden getötet

wurden.



Der Anmelder der Demonstration, David Köckert - einer der

Hauptakteure bei Thügida - behauptet, wegen des Mauerfalls

demonstriert zu haben.



Vorbild für eine Gesetzesverschärfung könnte laut Schramm das

bayerische Landesrecht sein. Darin heißt es: Versammlungen können

eingeschränkt oder verboten werden, wenn sie an einem Ort oder Datum

stattfinden, die stark an die nationalsozialistische Gewalt- und

Willkürherrschaft erinnern und damit die Würde der Opfer

beeinträchtigen.



Auf Nachfrage räumte das Verwaltungsgericht in Gera ein, dass es

im Fall eines neuen Gesetzes dieses auch anwenden würde. Dazu führte

Gerichtssprecher Bernd Amelung gegenüber "Exakt" aus: "Wenn das

Gesetz käme, wäre das Gericht daran gebunden."



Die Rechtsradikalen hatten schon am 20. April, Hitlers Geburtstag,

am 20. Juli, dem Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler und

am 17. August, dem Todestag von Hess, in Jena demonstriert.

Inzwischen prüft das Innenministerium in Erfurt eine Änderung des



Versammlungsrechts.



Mehr dazu unter http://mdr.de/exakt und heute 20.15 Uhr im MDR

Fernsehen.







