Immobilienexposé - für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance

Efferz & Hoppen Immobilien informiert über eine erfolgreiche Immobilienpräsentation

(firmenpresse) - Für eine erfolgreiche Vermarktung einer Immobilie hat das Exposé eine enorme Bedeutung. Es ist Aushängeschild und dient gleichzeitig als wichtige Entscheidungshilfe. Dabei sollte der Titel aussagekräftig sein, die Immobilie sachlich, verständlich und informativ beschrieben werden und über ansprechende Bilder und Grundrisse das Interesse geweckt werden. Das Team von Efferz & Hoppen Immobilien hat sich auf eine hochwertige Präsentation und eine individuelle Vermittlung von Immobilien spezialisiert und kümmert sich bei der Vermittlung von Miet- oder Kaufobjekten um das optimale Exposé.



"Der erste Eindruck ist entscheidend. Das gilt auch für ein Exposé zur Immobilienvermarktung", weiß Geschäftsführer Markus Hoppen. "Ist ein Exposé richtig gestaltet, wird auch schneller der richtige Mieter oder Käufer gefunden. Dabei kommt es im Wesentlichen auf drei Aspekte an: Der Titel sollte die spezifischen Vorteile des Objekts auf den Punkt bringen, die Bilder die Vorzüge optisch unterstreichen und die Beschreibung die wesentlichen Eckdaten und attraktive Besonderheiten aufzeigen."



Generell gilt, je aussagekräftiger und individueller der Titel für ein Exposé ist, umso eher werden Interessenten begeistert sein. Besondere Vorzüge wie Garten oder Barrierefreiheit können schon in der Überschrift enthalten sein, um das Interesse zu wecken. Bei Efferz & Hoppen wird besonders viel Wert auf professionelle Fotoaufnahmen gelegt. "Wir nehmen uns viel Zeit für die Vorbereitung eines Exposés und der Objektfotos. Um eine Immobilie in das bestmögliche Licht zu rücken, sind ein geschultes Auge und Sachverstand vonnöten. Nach einer ausführlichen Prüfung machen wir mit einer hochwertigen Ausrüstung die Fotos. Grundrisse arbeiten wir ebenfalls professionell auf, damit alles gut erkennbar ist", erklärt Markus Hoppen.



Neben einem hochwertigen Exposé setzt Efferz & Hoppen auch auf modernste Vermarktungsstrategien wie Flugdrohnen oder eine virtuelle 360°-Tour. "Für große Anwesen oder manche Immobilien können sich Luftbilder, die eine Drohne aufnimmt, lohnen", sagt Markus Hoppen. "Eine 360°-Besichtigung, die am PC oder Tablet schon einen realistischen ersten Eindruck vermittelt, kann die Besichtigungstermine vor Ort auf ein Minimum reduzieren und damit wertvolle Zeit und Aufwand für Eigentümer und Interessierte sparen."





Auf http://www.immobilien-eh.de gibt es weitere Infos auch zu Haus verkaufen Bad Neuenahr, Hausverkauf Grafschaft und mehr.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.immobilien-eh.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Lösungsorientiert Denken und Handeln - nach dieser Philosophie vermittelt die Efferz & Hoppen Immobilien GmbH aus Bad Neuenahr-Ahrweiler erfolgreich Immobilien in der gesamten Region und darüber hinaus. Die individuelle Betrachtung sowie Betreuung jedes Immobiliengeschäftes steht bei den geschulten und erfahrenen Mitarbeitern jederzeit im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Engagiert, kompetent und einfühlsam finden sie für Kaufinteressenten die Immobilie, die genau zu den jeweiligen Bedürfnissen passt oder verhelfen Verkaufsobjekten durch eine maßgeschneiderte Vermarktungsstrategie zu einem neuen Eigentümer - so schnell wie möglich und zum bestmöglichen Preis.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Efferz & Hoppen Immobilien GmbH

Leseranfragen:

Moosweg 2, 51377 Leverkusen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 16.11.2016 - 12:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1425195

Anzahl Zeichen: 2754

Kontakt-Informationen:

Firma: Efferz & Hoppen Immobilien GmbH

Ansprechpartner: Lisa Petzold-Sauer

Stadt: Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0214 7079011



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.