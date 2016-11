Drucken wie die Großen: neuer Farbdrucker und MFD von Xerox auch für kleinere Büros geeignet

Kunden profitieren von anspruchsvollen Features, bewährter Zuverlässigkeit und maximaler Farbqualität - zum erschwinglichen Preis.

(firmenpresse) - Neuss, 16. November 2016 - Die meisten kleineren Betriebe und Büros nutzen Drucker und Multifunktionsgeräte, die ihre Aufgabe erfüllen - aber schnell ihre Grenzen erreichen und nicht immer so zuverlässig arbeiten, wie es wünschenswert wäre. Das Set-up ist mühsam, der Output limitiert. Aber glücklicherweise ist diese Zeit nun vorbei.



Denn Xerox präsentiert den Xerox Phaser 6510 Farbdrucker und den Xerox WorkCentre 6515 Farb-Multifunktionsdrucker (MFD). Beide können problemlos eingerichtet werden und verfügen über zahlreiche Tools zur Steigerung der Produktivität. Der Multifunktionsdrucker verfügt über einen Single-Pass Scanner und ein 5-Zoll großes, Tablet-artiges Touchscreen-Display. Das neue Display bietet dem Nutzer die Möglichkeit einer Scan-Vorschau, an der noch Änderungen vorgenommen werden können, einer intuitiven Navigation sowie der Fähigkeit, Workflows auf den individuellen Bedarf zuzuschneiden. Die Kapazität von bis zu 850 Blatt und der neue Super-Fine EA Toner sind Eigenschaften, die eigentlich in großen Unternehmensumgebungen zu finden sind. Xerox macht diese Leistungen jetzt auch kleineren Betrieben zugänglich.



"Bis heute mussten sich kleine Betriebe mit kleinen Lösungen - und oft auch niedriger Qualität - zufriedengeben. Das hat die Möglichkeiten natürlich stark begrenzt und viele Geschäftsoptionen von vorne herein ausgeschlossen", erklärt Tracey Koziol, Senior Vice President, Office and Solutions Business Group bei Xerox. "Der Markt ist jetzt mehr als reif für leistungsfähige Lösungen wie diese, die sich auch kleinere Betriebe leisten können."



So kann zum Beispiel ein kleines Immobilienbüro mit den neuen Xerox Produkten in Minutenschnelle hochwertige Prospekte drucken, ohne den Auftrag extern vergeben oder Kompromisse bei Druckqualität und Genauigkeit machen zu müssen. Zusätzlich kann das Unternehmen auch Angebote und Verträge digitalisieren und diese an ihre Außendienstler senden. Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit, durchsuchbare Versionen davon zu erstellen, die in digitalen Archiven leicht aufzufinden sind.





Der neue Xerox Phaser 6510 Farbdrucker und der Xerox WorkCentre 6515 Farb-MFD können zudem mit jedem mobilen Gerät verbunden werden, sodass die Mitarbeiter auch von ihren Tablets oder Smartphones aus drucken können, wenn sie unterwegs sind. Damit müssen Dokumente nicht mehr aufwändig an den nächsten PC gesendet werden, bevor sie ausgedruckt werden können.



Ergebnisse mit Aufmerksamkeitsfaktor

Die aktuellsten Fortschritte im Bereich Toner in Gestalt des Super-Fine EA Toners von Xerox sorgen für noch brillantere Druckergebnisse. Der Toner kommt erstmals beim Xerox Phaser 6510 Farbdrucker und dem Xerox WorkCentre 6515 Farb-MFD zum Einsatz. Die Farbe überzeugt auch Profis und zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters sofort auf sich.



Höhere Produktivität

Nachfolgend die Schlüsselmerkmale des Xerox Phaser 6510 Farbdruckers sowie des Xerox WorkCentre 6515 Farb-Multifunktionsdruckers, die Medien im A4-Format unterstützen:

?Wi-Fi Direct-Zugang für einen sicheren Druck von mobilen Geräten und Tablets aus;

?Einfaches mobiles Drucken mit Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox Print Service Plug-In for Android und Mopria;

?Eine Vielzahl von Scan-Zielen wie zum Beispiel E-Mail, FTP, ein Firmennetzwerk oder der integrierte USB 3.0 Port. Dabei können viele Ziele innerhalb eines einzigen Scan-Vorgangs avisiert werden;

?Verbindung zur Cloud, die das Scannen und Drucken unmittelbar in die oder aus der Cloud mit Xerox Mobile Link ermöglicht;

?Einen monatlichen Duty Cycle von 50.000 Seiten sowie eine Geschwindigkeit von bis zu 28 Seiten pro Minute (ppm);

?Zweiseitiges Single-Pass Scannen mit bis zu 37 ipm; und

?1200 x 2400 native dpi für eine unvergleichbare Farbwiedergabe und einen brillanten Output.



Verfügbarkeit

Der Xerox Phaser 6510 Farbdrucker und der Xerox WorkCentre 6515 Farb-MFD sind ab sofort weltweit verfügbar und werden direkt über das Internet oder die Channel Partner von Xerox vertrieben.











Über Xerox

Xerox unterstützt Unternehmen weltweit dabei, ihre Arbeitsweise zu optimieren. Mit unserer Expertise in den Bereichen Imaging, Datenanalyse, Automatisierung und Prozessoptimierung helfen wir unseren Kunden dabei, produktiver und effizienter zu arbeiten. Wir sind mit 140.000 Mitarbeitern in 180 Ländern vertreten und verschaffen unseren Kunden durch unsere innovativen Technologien die Freiheit, sich auf das zu konzentrieren, was für sie am wichtigsten ist: ihr Kerngeschäft. Dafür stellen wir unsere Tools zur Prozessoptimierung, Drucktechnologie sowie Softwarelösungen bereit.



Am 29. Januar 2016 kündigte Xerox die Aufspaltung des Unternehmens in zwei unabhängige, Aktiengesellschaften an: das Unternehmen für Business Process Outsourcing und das Unternehmen für Dokumentenmanagement-Lösungen. Xerox geht davon aus, die Trennung bis Ende des Jahres 2016 vollzogen zu haben. Weitere Informationen sind unter www.xerox.de verfügbar.



