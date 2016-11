Lillika Eden goes Menwear

Lillika Eden gehört zu den nachhaltigsten, transparentesten und fairsten Modelabels in Deutschland. Nun eben nicht mehr als reines Womenswear Label, sondern auch bald als Menswear Label.

Am 29.11.2016 schlagen wir unser neues Mode-Kapitel auf und realisieren unsere erste Männerkollektion über die Crowdfunding Plattform Startnext. Wir sind nun knapp 3 Jahre am Markt, wir haben viele Höhen und Tiefen erlebt, aber wir waren standhaft und starten jetzt erst richtig durch.



Gemeinsam mit dir, mit euch, wollen wir zeigen, dass nachhaltige Mode mehr kann, als nur "öko" oder "bio" zu sein. Die Zeiten sind vorbei! Wir setzten mit der Männerkollektion ein sehr modisches und kommerzielles Statement. Wir verbinden High Fashion & Streetwear. Aber seht selbst, hier geht's zum Crowdfunding: Drück mich!



Damit die Crowdfunding-Aktion auch durch die Decke geht, brauchen wir Unterstützung! Wir würden uns freuen, wenn ihr über unsere Aktion schreiben/berichten würdet!



Eine Party (inkl. Freigetränke ;-) ) gibt es am 29.11. ab 19:30 Uhr in unserem Atelier in Berlin/Charlottenburg. Hier gehts zur Veranstaltung: Drück mich!

















