7links Dreh- & schwenkbare Indoor-IP-Kamera, Full HD

(firmenpresse) - Das Hab und Gut immer im Blick: Mit dem Überwachungs-Profi von 7links für zu Hause, im Büro

oder in den Geschäftsräumen ist man immer bestens im Bilde. Auf Wunsch sogar live!

Immer und überall Zugriff: Auf den Video-Feed greift man per Browser von Notebook und PC

sowie per App von Tablet-PC und Smartphone zu. Zusätzlich sichert die Kamera alle Aufnahmen

auf Speicherkarte.

Beste Sicht auch bei Nacht: 8 Infrarot-LEDs sorgen unsichtbar für den nötigen Durchblick - bis zu

8 Meter in alle Richtungen. Der Überwachungs-Profi dreht sich um 350° und schwenkt um 90°

nach oben und unten. So deckt die Kamera einen großen Überwachungsbereich ab.

Sofortige Information: Läuft jemand durch den Sichtbereich der Kamera, erhält man auf Wunsch

sofort eine Benachrichtigung per E-Mail. Man kann die Bilder abrufen oder per Browser oder App

die Kontrolle über die Kamera übernehmen. So hat man sofort einen Überblick!

Eindringlinge in die Flucht schlagen: Dank 2-Wege-Audio, integriertem Mikrofon und Lautsprecher

ist eine Kommunikation mit der Person vor der Kamera auch aus der Ferne möglich. So weiß jeder

ungebetene Gast sofort, dass er ertappt wurde!

Einfache Einrichtung: Per Sofort-Link und Gratis-App für Android und iOS erhält man sofort Zugriff

auf die Kamera. Einfach den QR-Code einscannen - schon überwacht man das Hab und Gut per

Smartphone und Tablet-PC.

- Schwenkbare Netzwerkkamera: einfache WLAN-Verbindung per WPS

- Steuerung per Smartphone und Gratis-App "IP1080 7Links" für Android und iOS, Sofort-

Verbindung über QR-Code

- Steuerung auch am PC per Browser

- Flüssige und scharfe Aufnahmen auf SD(HC/XC)-Speicherkarte bis 64 GB (bitte dazu

bestellen)

- Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p) bei 30 Bildern/Sek., H.264-

Videokompression

- CMOS-Farb-Sensor mit 3 Megapixel

- Riesiges Sichtfeld (Pan/Tilt): schwenkt horizontal um 350° und vertikal um 90°, Bildwinkel:

75°

- Objektiv: Brennweite 4,2 mm, Blende f/2.0 für hohe Lichtausbeute

- Digitaler Zoom mit 3 Zoomstufen

- Nachtsicht durch 8 IR-LEDs: bis zu 8 m Reichweite

- Bewegungserkennung und automatischer Bildversand per E-Mail

- ONVIF-konform: Kompatibilität nach internationalem IP-Cam-Standard

- 2-Wege-Audio: Mikrofon und Lautsprecher integriert, zusätzlich Anschluss-Buchsen (3,5-

mm-Klinke-Buchse) zum Verbinden von externen Lautsprechern/Mikrofon

- Schnelles WLAN: IEEE 802.11 b/g/n mit bis zu 150 Mbit/s

- Sichere Verschlüsselung: unterstützt WEP, WPA, WPA2, WPS/QSS

- Schnittstellen: RP-SMA Buchse für WLAN-Antenne, RJ-45, 4-Port-Alarm-Anschluss, SDSlot,

Audio-In und -Out, Netzteil-Anschluss

- Systemvoraussetzungen: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, OS X, iOS, Android

- Maße: 10,8 x 12,5 x 11,9 cm, Gewicht: 345 g

- Full-HD-Indoor-IP-Kamera inkl. WLAN-Antenne, Netzteil, Netzwerkkabel, Wandhalterung,

Montagematerial und deutscher Anleitung

Preis: 89,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 169,90 EUR

Bestell-Nr. NX-4284 Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX4284-1340.shtml





PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

