Sunny Cars legt Mietwagen-Specials für Spanien auf

Das Premium-Paket für die Balearen und das Express-Paket für die Kanaren gibt es zum günstigeren Alles-Inklusive-Preis

Die Kathedrale?La Seu?in Palma de Mallorca (Bildquelle: vulcanus, Fotolia)

(firmenpresse) - München, 16. November 2016 (w&p) - Zusätzliche Service-Leistungen beim Mietauto zum "normalen" Alles-Inklusive-Preis können sich Urlauber jetzt für die Balearen und Kanaren sichern. Sunny Cars hat für beide Inselgruppen Preis-Specials für die Service-Pakete Premium und Express aufgelegt. Für alle Neubuchungen ab sofort bis zum 30. November 2016 erhalten Mietwagen-Kunden das Premium-Paket für die Balearen und das Express-Paket für die Kanaren zum günstigeren Alles-Inklusive-Preis.

Beim Premium-Paket profitieren die Urlauber von bevorzugter Abholung und Rückgabe des Mietwagens. Ein weiteres "Goodie" beim Premium-Service: Kunden erhalten ein Fahrzeug, welches maximal ein Jahr alt bzw. über eine Laufleistung von höchstens 25.000 Kilometer verfügt. Balearen-Urlauber können den Premium-Service im Rahmen der aktuellen Aktion von Sunny Cars für die Flughafen-Stationen Ibiza, Mallorca und Menorca für den Reisezeitraum ab dem 31. Dezember 2016 bis zum 10. Februar 2017 zum Alles-Inklusive-Preis buchen.

Für den Reisezeitraum ab dem 27. November 2016 bis zum 15. Dezember 2017 gilt ein weiteres Preis-Special für die Kanaren: Dort wird für die Flughafenstationen Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, Lanzarote und Teneriffa das Express-Paket zum preisgünstigeren Alles-Inklusive-Preis angeboten. Dank diesem Paket kommen Reisende am Urlaubsort noch schneller in den Genuss ihres Ferienautos, da sie von einer bevorzugten Behandlung bei der Fahrzeugübernahme vor Ort profitieren.

Sowohl für das Premium-Paket als auch für den Express-Service ist eine Vorab-Registrierung über das Internet notwendig. Den Link dafür erhalten die Urlauber zusammen mit ihren Reiseunterlagen.





Das inhabergeführte Unternehmen Sunny Cars wurde vor 25 Jahren in München gegründet und arbeitet heute mit lokalen Fahrzeugflottenanbietern an mehr als 8.000 Mietstationen in über 120 Destinationen zusammen, die seinem hohen Qualitäts- und Servicestandard entsprechen. Mietautos von Sunny Cars stehen für ungetrübte Urlaubsstimmung ohne Preisaufschläge: Die wichtigsten Leistungen sind im Preis für den Sunny Cars-Mietwagen enthalten und sorgen für ein sorgloses Fahrvergnügen.

Sunny Cars GmbH

