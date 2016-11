Die See My Skin Box bringt innovative Beautytrends aus Korea nach Deutschland

Der Onlineshop See My Skin präsentiert mit der „See My Skin Box - Limited Edition“ und der "See My Skin Box - Special Edition" zwei Beautyboxen mit aufregenden Beautytrends und innovativen Kosmetik-Neuheiten aus Südkorea.

See My Skin Box: Special Edition (Bildnachweis: seemyskin.de)

(firmenpresse) - Der Onlineshop www.seemyskin.de präsentiert mit der „See My Skin Box – Limited Edition“ eine Überraschungsbox mit aufregenden Beautytrends und begehrenswerten Neuheiten aus Korea. Das Besondere an dieser koreanischen Beautybox ist, dass die fünf ausgewählten Kosmetikprodukte alle Originalgrößen sind und das kein Abonnement erforderlich ist. Die limitierte See My Skin Box erscheint jeden Monat und bietet ein einzigartiges Erlebnis mit wechselnden Produkten an pflegender und dekorativer Kosmetik von einer der führenden Kosmetikmarken in Südkorea: IT'S SKIN. Diese koreanische Beautymarke wurde 2006 von Dermatologen des Forschungsinstituts der Seoul Universität gegründet. Basierend auf intensive klinische Forschungen entwickelten die Dermatologen Pflegeprodukte mit natürlichen Inhaltsstoffen für verschiedene Hauttypen und Hautprobleme. Innovative und qualitativ hochwertige Kosmetikprodukte sowie faszinierendes Verpackungsdesign bietet die weitere „See My Skin Box – Special Edition“: diese Beautybox besteht aus sieben liebevoll ausgewählten Beautyprodukten in Originalgröße.



Koreanische Frauen sind bekannt für ihre perfekte Haut. Sie gehören zu den anspruchsvollsten Beautykonsumenten der Welt, denn eine makellose, straffe Haut und ein ebenmäßiger Teint sind das Schönheitsideal in Korea. Darum lautet das Motto der Koreanerinnen: „weniger Make-up, mehr Hautpflege“. Bei der Gesichtspflege achten sie vor allem auf innovative Produkte mit natürlichen Inhaltsstoffen, die effektiv und hautverträglich sind. Koreanische Frauen legen viel Wert auf ihre tägliche Hautpflegeroutine, die mindestens 10 Produkte enthält (die sog. „10-Step Korean Skincare Routine“), denn ein ausgiebiges Schönheitsritual war schon immer ein Teil der koreanischen Kultur.



Kosmetikprodukte aus Südkorea stehen seit dem weltweiten Erfolg der BB Cream sowie CC Cream für Innovation, Qualität und hohe Effizienz. Amerikanische Experten stellten schon 2011 fest, dass die innovative und moderne Technologie der Dermatologie in Korea der USA um 12 Jahre voraus ist und erklärten folglich Südkorea als die „New Skincare Superpower“. Aber auch in Europa und Deutschland haben Branchenkenner der Schönheitsindustrie das koreanische Beautyphänomen schon entdeckt. In der Titelgeschichte der diesjährigen Februar-Ausgabe des Magazins „Glamour“ stand über koreanische Kosmetik folgendes: „Sie gelten unter Experten als die am höchsten entwickelten der Welt.“





See My Skin bietet innovative und qualitativ hochwertige Make-up-, Gesichts- und Körperpflegeprodukte. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Kosmetika, die aus natürlichen Zutaten hergestellt sind und die für unterschiedliche Hauttypen gut verträglich sind. Das Ziel von See My Skin ist es, eine attraktive Produktpalette für Frauen anzubieten, die Ihre natürliche Schönheit hervorheben möchten und Wert auf eine makellose, reine Haut legen. Deshalb möchten wir Ihnen die Produkte des koreanischen Kosmetikherstellers IT'S SKIN präsentieren. Begeben Sie sich auf die Entdeckungsreise durch die Beauty Welt von See My Skin und erfahren Sie mehr über effiziente Schönheitspflegeprodukte. Lernen Sie wirksame Pflegeroutinen und Schönheitsrituale sowie neue Beautytrends kennen. Vertrauen Sie Ihrer Haut und ziehen Sie Blicke auf sich mit See My Skin - Compliments at sight!

See My Skin

See My Skin

Jinju Maull

Philipp-Reis-Str. 37

60486 Frankfurt

Deutschland

Tel: 069/24444813

eMail: presse(at)seemyskin.de



Kontakt-Informationen:

Firma: See My Skin

Ansprechpartner: Jinju Maull

Stadt: Frankfurt

Telefon: 069/2444813



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 16.11.2016



