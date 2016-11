Der deutsche Anbieter von Flugsicherungsdienstleistungen unterzeichnet Vereinbarungüber die Auswertung von weltraumgestützter ADS-B

(ots) - Aireon gab heute bekannt, man

habe mit der Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS), dem deutschen

Flugsicherungsdienstleister (ANSP), ein Vereinbarungsprotokoll (MoA)

über die Auswertung der Sicherheit, Effizienz und Kostenvorteile von

weltraumgestützter automatischer Aussendung zugehöriger/abhängiger

Beobachtungsdaten (ADS-B) in deren Luftraum unterzeichnet.



DFS ist einer der führenden ANSPs in Europa und überwacht den

Luftraum in ganz Deutschland. Wie viele andere europäische ANSPs

deckt auch DFS die Überwachung des gesamten Luftraumes ab und setzt

dafür unter anderem bodengestützten Radar, ADS-B und

Multilaterationsstationen ein. Das MoA ermöglicht es DFS, Optionen

für die potenzielle Optimierung des Ersatzes verschiedener

bestehender Ausrüstung zu prüfen, deren Instandhaltung sehr teuer

ist. Zusätzlich überprüft man die Einführung eines unabhängigen

Notfallservices für erweiterte Redundanz, der für den durchgängigen

Datenfluss in der Luftraumüberwachung verwendet werden kann.



"DFS ist sehr daran interessiert, die möglichen Vorteile zu

prüfen, die weltraumgestützte ADS-B der Region bringen kann. Es geht

nicht nur um höhere Sicherheit, sondern auch um gesteigerte

Effizienz. Wir erhalten damit eine zusätzliche Überwachungsebene bei

möglichen Ausfällen oder Unterbrechungen", sagte Ralf Bertsch,

Bereichsleitung Planung & Innovation, DFS. "Ebenso untersuchen wir

den Nutzen, den uns die Daten von Aireon in ganz Europa bringen

können. Damit könnten wir den Einsatz bestehender ATS

Überwachungssysteme optimieren."



"Diese Vereinbarung ist ein Zeichen der Bereitschaft führender

europäischer ANSPs, die beste verfügbare Technologie auszuwerten, die

weitere Vorteile bei Sicherheit und Effizienz bringt", sagte Cyriel

Kronenburg, Vice President, Aviation Services, von Aireon. "In



Ländern wie Deutschland, die vorwiegend Luftraum über Land haben,

kann weltraumgestützte Überwachung eine sehr nutzbringende Rolle als

Notfallsystem spielen und gleichzeitig Kosteneinsparungen bei

bestehenden Technologien bringen. Dies trifft insbesondre auf

Luftraum über schwierigem Gelände zu. Die Instandhaltung

erforderlicher Bodenstationen in Bereichen mit nur minimaler

unterstützender Infrastruktur ist teuer und schwierig, besonders wenn

einige davon aufgrund ihres Alters Instandhaltung rund um die Uhr

erfordern. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit DFS bei der

Unterstützung ihrer Analysen."



Der weltraumgestützte ADS-B-Service von Aireon wird ab 2018 kurz

nach der Fertigstellung der Iridium NEXT Satellitenkonstellation

betriebsbereit sein. Die Konstellation wird aus 66 funktionsfähigen

Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn bestehen und die Welt zu 100

Prozent abdecken. Der Service bietet ANSPs die Möglichkeit weltweiter

Flugzeugüberwachung und sollte zur Reduzierung von Treibstoffkosten

beitragen, die Sicherheit erhöhen und effizientere Flugruten

ermöglichen.



Über Aireon LLC



Aireon führt ein weltraumgestütztes Luftverkehrsüberwachungssystem

mit weltweiter Abdeckung für Flugzeuge ein, die mit automatischer

Aussendung zugehöriger/abhängiger Beobachtungsdaten (ADS-B)

ausgestattet sind. Aireon verwendet dafür die nächste Generation von

Flugüberwachungstechnologien, die derzeit bodengestützt sind, und

dehnt damit seine Präsenz zum ersten Mal auf die ganze Welt aus,

wodurch die Effizienz verbessert, die Sicherheit erhöht, Emissionen

reduziert und Kosteneinsparungen für alle Stakeholder erzielt werden.

ADS-B-Überwachung in Echtzeit deckt auch die Ozeane, die Polargebiete

sowie abgelegene Regionen ab und verstärkt die bestehenden

bodengestützten Systeme, die auf den Luftraum über Land beschränkt

sind. Gemeinsam mit führenden Flugsicherungsdienstleistern (ANSPs)

aus der ganzen Welt, wie NAV CANADA, die Irish Aviation Authority

(IAA), ENAV und Naviair sowie mit Iridium Communications wird Aireon

bis 2018 über ein betriebsbereites, weltweites, weltraumgestütztes

Luftverkehrsüberwachungssystem verfügen. www.aireon.com



Über DFS



DFS Deutsche Flugsicherung GmbH, der deutsche Anbieter von

Flugsicherungsdienstleistungen, ist ein bundeseigenes,

privatrechtlich organisiertes Unternehmen mit rund 5.650 Mitarbeitern

(Stand 31. Dezember 2015). DFS ist für den sicheren und pünktlichen

Flugverkehrsfluss über Deutschland zuständig. Die rund 2.000

Fluglotsen lenken täglich bis zu 10.000 Flüge im deutschen Luftraum,

im Jahr rund drei Millionen. Deutschland ist damit das

verkehrsreichste Land in Europa. DFS betreibt Kontrollzentralen in

Langen, Bremen, Karlsruhe und München sowie Kontrolltürme an den 16

internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland. DFS ist im

EUROCONTROL Control Centre in Maastricht in den Niederlanden

vertreten. Weitere Arbeitsgebiete sind Consulting, das vom

Geschäftsbereich Aeronautical Solutions angeboten wird, und

Luftfahrtdaten, die im Aeronautical Information Management gruppiert

sind.







