Zeitenwende: Barack Obama im Interview /

Das Erste, Donnerstag, 17. November 2016, 20.11 Uhr

(ots) -



Eine Woche nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen

Präsidenten stellt sich der amtierende Präsident Barack Obama den

Fragen von Klaus Brinkbäumer, Chefredakteur DER SPIEGEL, und Sonia

Seymour Mikich, Chefredakteurin des WDR.



Themen des Interviews sind unter anderem die Wahl von Donald Trump

zum Präsidenten, die Bilanz der Regierungszeit Obamas und das

deutsch-amerikanische Verhältnis. Das Interview wird am Donnerstag,

den 17. November, um 20.11 Uhr, im Ersten gesendet. tagesschau.de und

SPIEGEL ONLINE streamen das Interview zeitgleich um 20.11 Uhr und

begleiten es im Netz und in den Sozialen Medien. Das

Nachrichten-Magazin DER SPIEGEL berichtet ausführlich in seiner

Ausgabe am 19. November.



Redaktion:

Friederike Hofmann



Phoenix sendet das Interview am selben Abend in "Der Tag" ab 23.00

Uhr.









Pressekontakt:

Annette Metzinger

WDR Presse und Information

Telefon 0221 220 7101

annette.metzinger(at)wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1425326

Anzahl Zeichen: 1291

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 74 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung