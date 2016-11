Ford S-MAX laut Ranking von "bf | forecasts" und "Focus online" der "Restwertriese" unter den Vans (FOTO)

(ots) -

- Ford S-MAX ist restwertstabilster Van bei "Restwertprognose in

Prozent" und "Wertverlustprognose in Euro"



- Ford Galaxy belegt in der Van-Kategorie bei "Restwertprognose in

Prozent" den zweiten Platz hinter dem Ford S-MAX



- Ford Mustang und Ford C-MAX erreichen in ihren Klassen

"Sportwagen" und "Kompaktvans" bei "Wertverlustprognose in Euro"

den zweiten Platz bzw. dritten Platz



Ford-Fahrzeugen wird bei den sogenannten "Restwertriesen" - einer

Erhebung des Marktanalysten "bähr & fess forecasts" gemeinsam mit

"Focus online" - eine hohe Wertstabilität prognostiziert: Die Modelle

Ford S-MAX, Galaxy, C-MAX und Mustang erreichten in ihren Segmenten

jeweils Top-Platzierungen.



Für das Ranking haben "bf | forecasts" und "Focus online" den

"Wertverlust in Euro" und den "Restwert in Prozent" prognostiziert -

auf Basis einer vierjährigen Laufzeit (48 Monate) und einer

Jahreslaufleistung von 15.000 Kilometern pro Jahr (Gesamtfahrleistung

60.000 Kilometer).



Eine besonders hohe Wertstabilität wurde dabei dem Ford S-MAX

bescheinigt: Im Segment der Vans konnte der S-MAX sowohl die

Kategorie "Wertverlust in Euro" als auch die Bewertungskategorie

"Restwertprognose in Prozent" für sich entscheiden, knapp gefolgt vom

Ford Galaxy, der bei der Restwertprognose unter den Vans den zweiten

Platz belegt.



Bei der Prognose zum Thema "Wertverlust in Euro" wird auch dem

Ford Mustang und dem Ford C-MAX ein Zeugnis der Wertstabilität

ausgestellt, sie erreichen in ihren Klassen "Sportwagen" bzw.

"Kompaktvans" den zweiten Platz bzw. dritten Platz.



Im Einzelnen sind die Ford-Platzierungen wie folgt:



Restwert-Prognosen in Prozent



Bei den Restwert-Prognosen ("Restwert in Prozent") sind die neuen

Van-Modelle Ford S-MAX und Ford Galaxy ebenfalls auf



Spitzenpositionen vertreten:



- Der Ford S-MAX mit 2,0-Liter-TDCi-Dieselmotor* erreicht nach

vierjähriger Laufzeit noch satte 48 Prozent seines ursprünglichen

Neupreises (ab 31.450 Euro) und damit den Spitzenplatz unter den

Vans.



- Knapp dahinter plaziert sich der Ford Galaxy mit

2,0-Liter-TDCi-Dieselmotor*: Er kommt nach der angegebenen Laufzeit

noch auf 47,5 Prozent des ursprünglichen Neupreises (ab 34.360 Euro)

in der Kategorie der Vans auf den zweiten Platz.



Wertverlust in Euro



Gemessen an dem niedrigsten monetären Wertverlust ("Wertverlust in

Euro"), belegen die neuen Ford-Modelle in ihren jeweiligen Klassen

zwei zweite Plätze und einen ersten Platz:



- Die "Van"-Kategorie führt abermals der Ford S-MAX mit

1,5-Liter-EcoBoost-Benzinmotor* an (Neupreis: ab 30.400 Euro). Der

prognostizierte Wertverlust nach vier Jahren beträgt nur 15.960 Euro,

was einem Restwert von ausgezeichneten 47,5 Prozent entspricht.



- In der Kategorie "Sportwagen" erreicht der neue Ford Mustang

Fastback (Coupé) mit 2,3-Liter-EcoBoost-Benzinmotor* (Neupreis ab

38.000 Euro) den zweiten Rang. Der Restwert nach vier Jahren beträgt

ebenfalls noch 47 Prozent, d.h. der Wertverlust liegt bei 20.140

Euro.



- Bei den Kompaktvans kommt der Ford C-MAX auf einen guten dritten

Platz: Ausgehend von einem Neupreis von 17.950 Euro verliert der Ford

C-MAX mit 1,6-Liter Ti-VCT-Benzinmotor* nach vier Jahren moderate

10.052 Euro, womit der Restwert bei 44 Prozent liegt.



"Restwertstabilität ist im Automobilgeschäft von besonderer

Bedeutung, gerade im Flottengeschäft mit seinem hohen

Leasing-Anteilen", sagte Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und

Großkundengeschäft der Ford-Werke GmbH. "Wir freuen uns, dass der

Ford S-MAX nunmehr beide Bewertungskategorien im Van-Segment

dominiert. Auch die guten Plazierungen von Galaxy, C-MAX und Mustang

sprechen für die Fahrzeugqualität und das Markenimage von Ford."



*Kraftstoffverbrauch:

Ford S-MAX mit 1,5-Liter-EcoBoost-Benzinmotor und 118 kW (160 PS) in

l/100 km: 8,0 (innerorts), 5,6 (außerorts), 6,5 (kombiniert);

CO2-Emissionen (kombiniert): 149 g/km. CO2-Effizienzklasse: B



Ford S-MAX mit 2,0-Liter-TDCi-Diesel und 88 kW (120 PS): 5,6

(innerorts), 4,6 (außerorts), 5,0 (kombiniert); CO2-Emissionen

(kombiniert): 129 g/km. CO2-Effizienzklasse: A



Ford Mustang Fastback (Coupé) mit 2,3-Liter-EcoBoost-Benzinmotor und

233 kW (317 PS) in l/100 km: 10,1 (innerorts), 6,8 (außerorts), 8,0

(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 179 g/km.

CO2-Effizienzklasse: D



Ford C-MAX mit 1,6-Liter Ti-VCT-Benzinmotor und 63 kW (85 PS) in

l/100 km: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4 (kombiniert);

CO2-Emissionen (kombiniert): 149 g/km. CO2-Effizienzklasse: D



Ford Galaxy mit 2,0-Liter-TDCi-Diesel und 88 kW (120 PS) in l/100 km:

5,6 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,0 (kombiniert); CO2-Emissionen

(kombiniert): 129 g/km. CO2-Effizienzklasse: A



Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen

Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils

geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein

einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern

dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen

Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und

die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der

effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern

werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren

beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich

verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen

Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen

neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den

Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer

Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen

und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere

Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit

Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der

Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen

Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und

Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de







