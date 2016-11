Terrassendach und Glasschiebewand- ein Sommergartentraum von TerraWin

Bückeburg

(firmenpresse) - Erweitern Sie Ihr bestehendes Terrassendach zu einem wunderschönen Sommergarten- mit Ihren hochwertigen Glasschiebewänden bietet Ihnen die TerraWin GmbH einen erschwinglichen Luxus an.



Die Glasschiebewände werden serienmäßig mit einer Vollausstattung geliefert- Sie bekommen ein komplettes Baupaket, direkt zu Ihnen nach Hause geliefert!

Die Glasschiebewände verfügen über einen Edelstahl Knauf, für die einzelnen Scheiben erhalten Sie Bürstenprofile, die Schienen sind durchgehend, die Rahmenkonstruktion bekommen Sie in diversen Pulverbeschichtungen,...



Ein besonderes Highlight stellt die Montage- und Bedienerfreundlichkeit dar. Die TerraWin Glasschiebewände werden direkt ab Werk komplett vorgebaut, das heißt die Scheiben und die Laufwagen sind immer schon montagefertig vorbereitet und miteinander verbunden. Sie müssen nur noch die Scheiben in die Laufschiene führen, somit sparen Sie sich Zeit bei der Montage und die Scheiben werden schon vorab professionell vorbereitet.



Jede Glas Schiebewand wird individuell auf Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst. Sowohl in der Höhe, bis zu 260cm, und in der Breite, bis zu 7 Meter, können Sie zwischen verschiedenen Schiebewandsystemen wählen. Ob dreiteilig, vierteilig, fünfteilig oder sechsteilig, Sie bekommen die Schiebewand ganz auf Ihr Wunschmaß gefertigt- ohne Aufpreis!



Mit der beiliegenden Montageanleitung und dem mitgelieferten Montagematerial können die Kunden jede Glasschiebewand, auch ohne großes handwerkliches Geschick, tadellos aufbauen.



Mit der direkten Lieferung zu Ihnen nach Hause gewährleistet die TerraWin GmbH, dass die Schiebewand von der Produktionsstätte bis zu Ihnen in einem tadellosen Zustand ankommt.



Sie können auch komplette Sommergarten Sets bei der TerraWin GmbH bestellen- bestehend aus einem Terrassendach, mit Glas oder Polycarbonat und die dazu passenden Seitenteile.



Sämtliche Produkte können die Kunden im online Konfigurator konfektioneren und entsprechend anpassen. Für spezielle Rückfragen steht Ihnen das Team der TerraWin GmbH jederzeit per Mail, telefonisch oder per Live Chat zur Verfügung.













https://www.terrawin.de/produkte/glas-schiebewaende/



Die TerraWin GmbH bietet Ihnen ein komplettes Sortiment an Terrassenüberdachungen, Sommergärten und Glasschiebewänden an. Zu den Spezialgebieten zählt weiterhin der Vertrieb von hochwertigen Markisen und innovativen Sonnenschutzsystemen.

Im Online Shop können Sie rund um die Uhr einkaufen, stöbern und sich informieren.

Die technisch geschulten Mitarbeiten stehen Ihnen telefonisch, per Mail oder Live Chat für Rückfragen gerne zur Verfügung.

TerraWin GmbH

TerraWin GmbH

Schaumburger Str. 28

31675 Bückeburg Deutschland

Tel: 05722-9619422

E-Mail: info(at)terrawin.de

TerraWin GmbH

Schaumburger Str. 28

31675 Bückeburg Deutschland

Tel: 05722-9619422

E-Mail: info(at)terrawin.de

Firma: TerraWin GmbH

Ansprechpartner: Daniel Volker

Stadt: Bückeburg

Telefon: +4957229619422



