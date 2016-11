Neue Millionäre gesucht: Start der 140. SKL-Lotterie

250 Millionen-Gewinne ab 1. Dezember 2016

(firmenpresse) - Neue Runde, neues Glück. Am 1. Dezember 2016 startet die 140. SKL-Lotterie. Rund drei Millionen Lose stehen bereit und können ab sofort bei der Lotterie-Einnahme Günther gekauft werden. Nach dem Motto „Neue Millionäre gesucht“ können in der 140. SKL-Lotterie aus allen Teilnehmern beinahe täglich neue SKL-Millionäre werden. 250 staatlich garantierte Millionen-Gewinne warten auf Glückspilze.



Die 140. SKL-Lotterie läuft bis einschließlich 31. Mai 2017. Insgesamt werden knapp 1,3 Milliarden Euro ausgespielt, allein 60 x 1 Million Euro davon an allen Millionen-Montagen. Jeden Samstag wartet ein Millionen-Gewinn – der höchste mit 16 Millionen Euro. Jeden Tag gibt es die Chance auf das ganz große Glück mit vielen täglichen Gewinnen. Nicht zu vergessen ist das Highlight: Beim SKL Millionen-Event und der „Reise ins Glück“ kehrt einer der Teilnehmer als Millionär zurück. Garantiert.



SKL-Lose und -Losanteile können ganz einfach Online auf www.guenther.de gekauft werden. Eine umfangreiche Kundenbetreuung vom Loskauf bis zur Gewinnabwicklung ist den Teilnehmern bei Günther sicher.







Über Günther

Die Lotterie-Einnahmen Günther gehören zu den größten staatlich lizenzierten Anbietern von Klassenlotterie-Produkten in Deutschland. Das Familienunternehmen ermöglicht Kunden die Spielteilnahme an den NKL- und SKL-Lotterien, die unter dem Dach der GKL (Gemeinsame Klassenlotterie der Länder) organisiert sind. Günther verantwortet seit knapp 70 Jahren treuhänderisch für die GKL den Verkauf und die Gewinnabwicklung von SKL- und NKL-Losen. Als erster Anbieter in Deutschland ermöglicht Günther seit 2014 neben der Post- und Telefon-

Bestellung auch den Erwerb von Losen Online auf www.guenther.de.



Gegründet per Staatsvertrag in der Rechtsform einer Anstalt öffentlichen Rechts, ist die GKL der Lotterieveranstalter aller deutschen Bundesländer. Diese 16 Bundesländer sind die Trägerländer der GKL und garantieren die ordnungsgemäße Durchführung der Lotterien, die Losauflage sowie die Anzahl und Höhe der Gewinne. Der Gesamtspielumsatz der Klassenlotterie in Deutschland beträgt ca. 350 Millionen Euro pro Jahr.



Weitere Informationen finden Sie auf www.guenther.de/presse



von der Kuhlen Kommunikation

