Frauen heiraten des Geldes wegen - nur ein Klischee?

(ots) - Geschlechterklischees halten sich hartnäckig.

Männer parken besser ein, Frauen brauchen länger im Bad, können aber

locker zwei Dinge gleichzeitig tun - das sind verbreitete Klischees.

In einer Umfrage wollte der Direktversicherer Hannoversche wissen,

wie es um das Selbst- und Fremdbild von Männern und Frauen bestellt

ist. Viele (Vor-)Urteile bestätigen die Umfrageteilnehmer, manche

aber auch nicht.



70 Prozent der Frauen glauben von sich selbst, schlechter

einparken zu können als ihre Partner. Von den Männern attestieren das

fast genauso viele (69 Prozent) ihren Partnerinnen. Es gibt Fakten,

die einfach nicht von der Hand zu weisen sind: dazu gehört, dass

Frauen mehr Schuhe im Schrank stehen haben als Männer. 78 Prozent der

Männer und 74 Prozent der Frauen bestätigen das. Relativ einig sind

sich die Geschlechter beim Thema Gefühle: Männer reden einfach nicht

gerne über sie. 60 Prozent der Männer und 70 Prozent der Frauen

erleben das so. Großes Thema an - um im Klischee zu bleiben-

Stammtischen und Kaffeekränzchen: Die Multitaskingfähigkeit: Die

meisten Männer sagen von sich selbst, dass sie nicht zwei Sachen

gleichzeitig erledigen können - das gibt das "starke Geschlecht" mit

52 Prozent zu. Frauen geben sich bei diesem Punkt selbst die besseren

Noten: 79 Prozent sind von der eigenen Multitaskingfähigkeit

überzeugt.



Einige Klischees dagegen werden aufgeweicht, wie sich beim Thema

Körperpflege zeigt: 63 Prozent der Frauen räumen ein, dass sie mehr

Zeit im Bad verbringen als ihre Partner und drei Viertel (75 Prozent)

der Männer sagen das ebenfalls über ihre Partnerinnen. Aber was ist

eigentlich so schlimm daran, auf sein Äußeres zu achten und sich

dafür auch entsprechend Zeit zu nehmen? Vielleicht der vermeintliche

Vorwurf, man sei eitel? Dem scheinen Männer jedenfalls von Anfang an

ausweichen zu wollen, denn nach Ansicht der Frauen brauchen Männer



länger im Bad als sie zugeben. 34 Prozent der Frauen geben an, ihr

Partner würde länger im Bad verbringen als sie selbst. Doch nur die

Hälfte (17 Prozent) der Männer will das wahr haben.



Haushalt ist Frauensache - zumindest aus Sicht der Frauen hat sich

daran kaum etwas geändert. Sie sagen zu 86 Prozent, dass sie mehr im

Haushalt machen als Männer. Lediglich 62 Prozent der Männer sehen das

auch so, aber: Fast jeder dritte Mann (31 Prozent) behauptet, im

Haushalt mehr zu tun als die Partnerin. Das wiederum kann nur jede

zehnte Frau (11 Prozent) bestätigen. Ob die Männer nun mehr im

Haushalt tätig sind, als die Frauen meinen oder nicht: sie scheinen

jedenfalls mehr zur Unordnung zu neigen als Frauen. Zumindest

behaupten das auch 56 Prozent der befragten Männer, allerdings sagen

67 Prozent der Frauen, dass Ihre Männer unordentlicher sind. Frauen

tendieren nach eigener Aussage dagegen nur zu 30 Prozent zur

Unordnung, 36 Prozent der Männer unterschreiben dies.



Wenn es ums Geld geht, sind die Frauen selbstbewusst



Beide Geschlechter geben sich hier selbstbewusst. 70 Prozent der

Männer sagen von sich selbst, sie hätten mehr Ahnung davon als ihre

Partnerin. Nur 22 Prozent gestehen die größere Expertise ihren

Partnerinnen zu. Das sehen Frauen anders: Rund 60 Prozent trauen sich

das größere Finanzwissen in der Partnerschaft zu. 71 Prozent der

Frauen finden darüber hinaus, dass sie besser mit Geld umgehen können

als der Partner. Nur gut ein Drittel der Männer sehen das genauso. 59

Prozent sind dagegen der Ansicht, sie könnten besser mit Geld umgehen

als die Frau an ihrer Seite. Das Klischee, das sich Frauen seltener

um ihre eigenen Finanzen kümmern, wird nur bedingt bestätigt: Während

sich 77 Prozent der Männer selbst um ihre finanziellen

Angelegenheiten kümmern, sind es bei den Frauen immerhin 65 Prozent.



Kein Klischee: Jede vierte Frau verlässt sich ausschließlich auf

die gesetzliche Rente



Sowohl Männer als auch Frauen sichern sich in erster Linie mit

eigenen Immobilien, privaten Rentenversicherungen oder einer

staatlich geförderten Rente ab, um im Alter finanziell unabhängig zu

sein. Männer sind deutlich risikobereiter: Jeder fünfte Mann setzt

auf Aktien, bei den Frauen nur knapp jede Zehnte. Obwohl es allgemein

bekannt ist, dass die gesetzliche Rente nicht ausreicht und deswegen

eine private Vorsorge unerlässlich ist, verlässt sich ein Viertel der

Frauen ausschließlich auf die gesetzliche Rente. Bei den Männern sind

es nur 16 Prozent. Apropos: Nur ein Prozent der Frauen haben oder

wollen zur Altersabsicherung reich heiraten.



Klischees oder nicht?

Männer Frauen

Mein/e Partner/-in

... kann schlechter einparken 69% 27%

... hat mehr Schuhe 78% 23%

... macht mehr im Haushalt 62% 11%

... hat mehr Finanzwissen 22% 39%

... kann besser mit Geld umgehen 34% 26%



Hintergrundinformation:



Für die Studie hat das Marktforschungsinstitut Toluna im Juni und

Juli 2016 im Auftrag der Hannoverschen Leben bundesweit 1.000

Bundesbürger ab 18 Jahren online befragt. Auf Anfrage erhalten Sie

Infografiken mit den detaillierten Umfrageergebnissen. Entsprechendes

Grafikmaterial stellen wir gerne zur Verfügung.



