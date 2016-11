Nur noch 38 Tage bis Weihnachten

Ohne Stress bis zum Fest einkaufen - Büchergeschenktipps

pixabay (CCL)

(firmenpresse) - Am Sonntag, den 27. November brennt schon die erste Kerze am Adventskranz. Für viele Menschen beginnt jetzt eher eine stressige als eine besinnliche Zeit. Dabei sollte der Advent eine Zeit voller Vorfreude auf die Geburt von Jesu Christi an Weihnachten sein. Wer aber jetzt schon die Zeit für das Besorgen von Geschenken und Rezepten für den Festtagsbraten nutzt, dem bleibt mehr Zeit für eine entspannte und besinnliche Adventzeit.



Low Carb Kochbüchertipps zum kleinen Preis mit Kurzbeschreibungen, und eine Erklärung zu „Low Carb“: Low Carb (LC) ist ein englischer Begriff und bedeutet: „weniger Kohlenhydrate“ und steht für eine „kohlenhydratarme Ernährungsweise“. Es geht darum, die Kohlenhydratzufuhr in der täglichen Nahrung deutlich zu reduzieren. Die Low Carb Ernährung macht satt, aber nicht dick, weil sie für eine verminderte Ausschüttung des Insulins sorgt und somit den Blutzuckerspiegel konstant hält. Die Befürchtung bei der Low Carb-Ernährung eine Mangelerscheinung zu bekommen, wird durch die Aufnahme von wichtigen Vitaminen und Spurenelementen durch folgende Lebensmitteln, wie Fleisch, Fisch, frischem Gemüse, bestimmte Obstsorten, Milchprodukte ohne Zuckerzusätze und Nüsse widerlegt.



Buch: Low Carb für Berufstätige

Autorin: Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3-7322-4328-0

EURO 3,90

Kurzbeschreibung: Mit 42 Rezepten in diesem Buch zeigt die Bestseller-Autorin Jutta Schütz, dass man eine gesunde Ernährung im Beruf, Familie und Freizeit doch sehr gut unter einen Hut bringen kann.



Buch: Low Carb Hexenküche

Autoren: Sabine Beuke und Jutta Schütz

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3-7322-4462-1

EURO 6,90

Kurzbeschreibung: Dieses exklusive Kochbuch beschäftigt sich mit aphrodisierende Lebensmittel, die in 32 verführerischen Low Carb Rezepten zusammengestellt sind.



Buch: Vegetarisches LOW CARB

Autoren: Jutta Schütz und Sabine Beuke

Verlag: Books on Demand



ISBN 978-3-8423-8317-3

Euro 4,96

Kurzbeschreibung: Vegetarische kohlenhydratarme Rezepte - Low Carb korrigiert den gestörten Stoffwechsel und der Blutzucker wird durch diese Ernährungsweise stabilisiert. Viele Gemüsesorten sind richtige Multi-Gesundheitstalente. Sie hemmen Entzündungen, stärken das Immunsystem und beugen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.



Buch: Scheherazades Rezepte für Singles

Autorin: Eva Schatz

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3735-7506-0-0

EURO 3,99

Kurzbeschreibung: Orientalische Rezepte - das sind kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Die große Vielzahl an unterschiedlichen Gewürzen und Geschmacksrichtungen sorgt für große Abwechslung auf dem Speiseplan.



Buch: Scheherazades verträgliche LOW CARB Küche

Autorin: Sabine Beuke

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3-7347-3759-6

EURO 3,99

Kurzbeschreibung: Orientalische Low Carb Rezepte - Kulinarische Köstlichkeiten aus 1001 Nacht. Alle Rezepte sind frei von Hülsenfrüchten, wie Bohnen, Linsen und Kichererbsen, wegen der besseren Verdaulichkeit.



Buch: Vier Jahreszeiten Low Carb

Autorin: Sabine Beuke

Verlag: Books on Demand

ISBN: 978-3-7412-9709-0

EURO 4,99 Euro

Kurzbeschreibung: Alle Low Carb Rezepte sind mit saisonalem Gemüse kombiniert, somit der entsprechenden Jahreszeit angepasst und mit Kohlenhydratangaben versehen.



Buch: LOW-CARB 555 Rezepte BEST/OF

Autoren: Jutta Schütz und Sabine Beuke

Verlag: Books on Demand

ISBN 978-3-7386-3677-2

EURO 9,99

Beschreibung: Diese große Kochwerk beinhaltet 555 ausgewählte Low Carb Kochanleitungen, bestehend aus Schweine-, Rind-, Geflügel-, Lamm-, Hammel-, Ochse- und Wildfleischgerichte, zusätzlich exotische Fleisch- und Fischgerichte. Außerdem eine große Auswahl an Salaten, Suppen und vegetarische Rezepte. Desweiteren jede Menge Süßspeisen für Zwischendurch und lecker Backwerk. Anbei viele Informationen über das Ernährungsform Low Carb.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.sabinebeuke.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sabine Beuke

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:PresseKontakt / Agentur:

Sabine Beuke

D-28215 Bremen

E-Mail: info.beuke(at)gmail.com



Datum: 16.11.2016 - 14:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1425338

Anzahl Zeichen: 4215

Kontakt-Informationen:

Firma: Sabine Beuke



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



© 2016 Text Autorin Beuke - Alle Rechte vorbehalten

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.