Ixia mit neuem Flex Tap Secure+ für besonders kritische Anwendungen

Ixia (Nasdaq: XXIA) hat seine Flex Tap Familie von Netzwerk-Taps um ein neues Mitglied erweitert, das speziell für den Einsatz in sehr sensiblen und sicherheitskritischen Anwendungen entwickelt wurde.

(firmenpresse) - Flex Tap Secure+ kopiert wie die anderen Mitglieder den Netzwerkverkehr, um ihn für Sicherheits- und Monitoring-Tools verfügbar zu machen. Dabei verhindert der neue Tap zuverlässig die versehentliche oder vorsätzliche Injektion von Daten in das überwachte Netzwerk, um die Sicherheit zu erhöhen und der Korruption von Daten vorzubeugen.



Flex Tap Secure+ wurde speziell für geschäftskritische Anwendungen entwickelt, etwa die Durchführung von Finanztransaktionen, und unterstützt ebenso Regierungsorganisationen oder jedes andere Netzwerk mit besonders hohen Anforderungen an die Sicherung sensitiver Daten. Der Tap unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 100G und ist zu 100% passiv. Er arbeitet mit einem 50/50-Splittermodul für Single Mode Fiber. Flex Tap Secure+ hilft dabei, eine Vielzahl potentieller Situationen zu vermeiden, die zu Datenkorruption oder Netzwerkausfällen führen können. Beispiele dafür sind:



? Der versehentliche Anschluss eines passiven Taps an einen Ausgangsport eines Monitoring Tools, so dass Daten zurück ins überwachte Netzwerk injiziert werden.



? Fehlkonfigurationen bei Monitoring Tools. Diese können beispielsweise bei legalen Überwachungsmaßnahmen einer Behörde Daten zurück ins Netzwerk schicken, die unter Umständen zur Entdeckung der Überwachungsmaßnahme führen.



? Jemand mit Zugang zu ungesicherten Teilen des Rechenzentrums nutzt konventionelle Fiber Taps, um das Netzwerk lahmzulegen.



Das Design des Flex Taps ist optimiert für leistungsfähige Glasfasernetze mit Geschwindigkeiten zwischen 1G und 100G. Flex Taps können ohne zusätzlichen Management-Aufwand in jeder Inline-Verbindung des Netzwerks eingesetzt werden, um den Netzwerkverkehr für das Performance Monitoring oder für Sicherheits-Tools zu kopieren. Flex Tap Secure+ kann in bestehenden Flex-Tap-Installationen eingesetzt und im gleichen Chassis untergebracht werden. Die Flex Taps von Ixia sind Protokoll-agnostisch und kompatibel mit allen Monitoring-Systemen führender Hersteller, darunter Protokollanalysatoren, Probes oder Intrusion Detection Systeme.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ixiacom.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ixia (Nasdaq: XXIA) stellt Application Performance und Security Resilience Lösungen zur Verfügung, um physische und virtuelle Unternehmensnetze zu validieren, abzusichern und zu optimieren. Unternehmen, Service Provider, Hersteller von Netzwerkequipment und Regierungen weltweit verlassen sich auf Lösungen von Ixia, um neue Technologien bereitzustellen und einen effizienten, sicheren und unterbrechungsfreien Betrieb ihrer Netzwerke sicherzustellen. Ixias mächtige und vielseitige Lösungen, kompetenter weltweiter Support und professionelle Dienstleistungen ermöglichen es Unternehmen, die Erwartungen ihrer Kunden zu übertreffen und ihr Geschäftsergebnis zu verbessern.



Dies ist eine Pressemitteilung von

ixia Technologies

Leseranfragen:

Sendlinger Str. 24, 80331 München

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 16.11.2016 - 14:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1425339

Anzahl Zeichen: 2345

Kontakt-Informationen:

Firma: ixia Technologies

Ansprechpartner: Achim Heinze

Stadt: München

Telefon: +49 89 800 77-0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.