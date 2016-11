Der Tagesspiegel: Kaiser's Betriebsratschef: Auch Rewe muss die Vorgaben der Ministererlaubnis erfüllen

(ots) - Arbeitnehmervertreter von Kaiser's Tengelmann

begrüßen die Einigung von Rewe und Edeka über die Aufteilung der

Berliner Kaiser's-Filialen. "Damit wird die Zerschlagung des

Unternehmens verhindert", sagte der Berliner

Kaiser's-Betriebsratschef Volker Bohne dem Tagesspiegel

(Donnerstagausgabe). "Alles ist besser als die Zerschlagung." Nach

Meinung Bohnes muss auch Rewe die Arbeitsplätze und die

Betriebsratsstruktur für fünf beziehungsweise sieben Jahre erhalten,

so wie das für Edeka in der Ministererlaubnis vorgeschrieben ist.

"Für Rewe müsste dasselbe gelten", sagte Bohne. Um das abzusichern,

strebe man entsprechende Tarifverträge mit Rewe an.



Datum: 16.11.2016 - 14:18

Sprache: Deutsch

