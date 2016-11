Würzig, harzig oder brenzlig – eQ PRIME vermeidet Gerüche

Heutzutage erleben wir Gerüche in vielfältiger Weise. Die eigentliche Aufgabe des Geruchsinns bestand darin, Nahrung zu finden, vor Verdorbenem zu schützen und Artgenossen zu erkennen. Menschen halten den Geruchssinn meist für weniger wichtig als das Sehen, Hören oder Tasten, doch bedeutet ein unangenehmer Geruch eine wesentliche Einbuße an Lebensqualität.

(C) Fläkt Woods - eQ PRIME Lüftungseinheit

(firmenpresse) - Butzbach, 16. November 2016. Verschiedene Anwendungen in der Luft- und Klimatechnik erfordern eine Trennung von Zuluft und Abluft. Bislang wurde zur Vermeidung von Geruchsübertragung häufig ein Kreuzstrom-Wärmetauscher eingesetzt. Mit Wirkung von europäischen Richtlinien finden Gegenstrom-Plattentauscher mit verbesserten Wirkungsgraden mehr und mehr Beachtung.



eQ PRIME mit Gegenstrom-Plattentauscher RECUTERM vermeidet Geruchsübertragung



Verschiedene Anwendungen in der Luft- und Klimatechnik erfordern eine Trennung von Zuluft und Abluft. Bislang wurde zur Vermeidung von Geruchsübertragung häufig ein Kreuzstrom-Wärmetauscher eingesetzt. Mit Wirkung europäischer Richtlinien finden Gegenstrom-Plattentauscher mit verbesserten Wirkungsgraden mehr und mehr Beachtung.



Mit eQ PRIME und dem Gegenstrom-Plattentauscher RECUTERM realisiert Fläkt Woods eine Lüftungseinheit ohne Geruchsübertragung bei Volumenströmen bis zu 14.000 m³/h. Die hohe Wärmeübertragungsleistung von bis zu 85% gewährleistet einen energieeffizienten Betrieb über das ganze Jahr und minimiert die Heizlast.



Zur maximalen Nutzung des RLT-Querschnitts werden einzelne Blöcke verschiedener Größen zusammengesetzt. Die Anordnung der Tauscherblöcke erlaubt die Montage nicht nur im Neubau sondern sie ist auch geeignet für schmale Gebäudeöffnungen im Sanierungsfall. Durch das Zerlegen der Einheit können Türöffnungen mit 900 mm Breite bequem passiert werden.



Fläkt Woods’ modulares eQ-Lüftungsprogramm bietet maximale Flexibilität



Die modularen eQ PRIME-Modelle verfügen über äußerst energieeffiziente Komponenten, wie das neue CentriFlow 3D-Laufrad, PM-Motoren, ReCooler Heat Pump und integrierte Regelungen.





Die umfassend ausgestatteten Lüftungseinheiten bieten zahlreiche Funktionen für ein behagliches Raumklima in Schulen, Büros, Hotels, Autohäusern und Geschäftsbereichen. Mit einem Luftvolumenstrom bis zu 23.800 m³/h ist eQ PRIME mit seinen 8 Baugrößen für nahezu alle Anwendungen geeignet. Die formschöne und geräuscharme Lüftungseinheit kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich aufgestellt werden. Die Blockstruktur besteht aus Filtern, Ventilatoren, Rotor und integrierter Regelung. Optionale Heiz- und Kühlwärmetauscher befinden sich in einem Wärmetauscherblock nach dem Zuluftventilator. Klappen, Schalldämpfer und gängiges Zubehör sind ebenfalls verfügbar.



Gegenstromplattentauscher RECUTERM mit Frostschutzfunktion



Durch verbesserte Wirkungsgrade sind die Anforderungen an ein betriebssicheres und effizientes Frostschutzsystem gestiegen. Aufgrund der skandinavischen Wurzeln liegt es in der Natur der Sache, dass Fläkt Woods eines der effizientesten und komplexesten Frostschutzsysteme anbietet.



Der erweiterte RECUTERM-Frostschutz mit vier bedarfsgesteuerten Klappen, reduziert im Vergleich zu einem herkömmlichen Enteisungssystem den Heizbedarf um 8%. Durch Messung der Ablufttemperatur und Abluftfeuchte, der Oberflächentemperatur am Fortluft-Austritt des Gegenstromtauschers sowie der Außenlufttemperatur gekoppelt mit einem Stand-Alone Controller, wird der optimale Betriebszustand der Wärmerückgewinnung eingestellt. Über den Taupunkt in der Abluft wird die Minimaltemperatur an der „kalten Ecke“ des Platten-Wärmetauschers geregelt. Unabhängig betriebene sektionale Abtauklappen gewähren maximale Übertragungsgrade. Erst in der zweiten Phase wird die modulare Bypassklappe in den Frostschutzvorgang eingebunden. Eine deutliche Reduzierung des Betriebs über die Bypassklappe bei niedrigen Außenlufttemperaturen verbessert die Effizienz der Wärmerückgewinnung.





FLÄKT WOODS®

Die FläktGroup mit Zentrale in Herne, Deutschland, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Lüftungs- und Klimatechnik. Das Produktportfolio umfasst zentrale und dezentrale Lüftungsgeräte, Kühlbalken, Ventilatorkonvektoren, Wärmerückgewinner, Luftdurchlässe, Volumenstromregler, Brandschutzklappen, Schalldämpfer sowie ein umfangrei¬ches Spektrum an Ventilatoren, die in 7 Werken entwickelt und produziert werden. Unter dem Slogan „WE BRING BETTER AIR TO LIFE“ erfolgt der Verkauf weltweit in 65 Staaten.

Unsere Produktmarken eQ®, eQ PRIME®, ECONET®, JM Aerofoil®, JMv Aerofoil®, JET THRUST®, VCC-Technology®, VELODUCT®, OPTIVENT®, OPTIMIX®, ECONOVENT®, CLEANVENT® sind weltweit bekannt und gelten als zuverlässige Fabrikate für qualitativ hochwertige und energieeffiziente Lösungen. Im Rahmen unserer Kundenprojekte agieren wir als nationaler Partner und internationaler Lieferant. Fläkt Woods erzielt mit mehr als 2.230 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von über 410 Mio. Euro.

Fläkt Woods GmbH

Leseranfragen:

Fläkt Woods GmbH

Schorbachstraße 9

D-35510 Butzbach

Fon +49 6033 74626-0

Fax +49 6033 74626-70

info.de(at)flaktwoods.com

www.flaktwoods.de



Manuela Schießl

Marketing Manager Central Europe



Firma: Fläkt Woods GmbH

Ansprechpartner: Manuela Schießl

Stadt: Butzbach

Telefon: +49 6033 74626-0



