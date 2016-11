SPD wählt mit Votingtech

Bei ihrem letzten Parteitag hat die SPD Brandenburg wichtige parteiinterne Abstimmungen mit Hilfe des elektronischen Wahlsystems von Votingtech durchgeführt.

(firmenpresse) - Die SPD Brandenburg verwendete auf ihrem Landesparteitag am 15. Oktober 2016 im Kongresshotel Potsdam elektronische Abstimmungssysteme der Firma Votingtech. Die Delegierten stimmten mit Tablet-PCs ab, die von Votingtech bereitgestellt wurden.

Zudem wurde ein WLAN-Netzwerk über lokale Webserver aufgebaut. Durch die sichere, kabellose Datenübertragung konnten innerhalb weniger Minuten die abgegebenen Stimmen registriert, ausgezählt und das Wahlergebnis angezeigt werden.



Der Auf- und Abbau des elektronischen Wahlsystems konnte von einem einzigen Votingtech-Mitarbeiter organisiert werden. Er benötigte lediglich einen Tag für den Aufbau. Am Veranstaltungstag selbst betreute er das Event, indem er die Funktionsfähigkeit des Abstimmungssystems überwachte. Um das System zu prüfen und die Teilnehmer mit der Handhabung vertraut zu machen, wurde zunächst eine Testwahl durchgeführt. Nach Beendigung des Parteitags konnte das komplette System innerhalb einer Stunde abgebaut und verladen werden. Dank der technischen Zuverlässigkeit und des unkomplizierten Wahlvorgangs durch das elektronische Abstimmungssystem konnte der Parteitag pünktlich beendet werden.



An dem Parteitag der SPD Brandenburg nahmen dieses Jahr rund 130 Delegierte teil. Auf der Tagesordnung standen die Wahlen des Präsidiums sowie die Wahl der Delegierten für den Bundesparteitag und den Parteikonvent. Außerdem wurde der Landesvorstand neu gewählt. Dabei wurde Dietmar Woidke als Landesvorsitzender wiedergewählt. Der derzeitige Ministerpräsident Brandenburgs wurde mit 83,3 Prozent in seinem Amt als Parteichef der SPD Brandenburg bestätigt. 105 von 126 gültigen Stimmen konnte er für sich gewinnen. Darüber hinaus war Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier als Gastredner anwesend.



Votingtech und die SPD arbeiteten bereits öfters zusammen. Auf verschiedenen Parteiveranstaltungen – sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene – griff die SPD bei den jeweiligen Abstimmungen auf das elektronische Wahlsystem von Votingtech zurück.









Votingtech ist einer der führenden Anbietern von Abstimmungssystemen in Deutschland mit Sitz in Berlin. Mit technischem Know-how und mehrjähriger Erfahrung bietet das Unternehmen Systeme an, um Wahlen sicher und zuverlässig elektronisch durchführen zu können.

