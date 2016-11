Neu von Xirrus: Industrieweit erster Access Point mit vier 802.11ac Wave 2- Hochgeschwindigkeitsfunkmodulen

Mit der XA4 Ultra High Density WLAN-Lösung adressiert Xirrus die Konnektivitätsanforderungen großer,öffentlicher Veranstaltungsorte

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) THOUSAND OAKS, CA -- (Marketwired) -- 11/16/16 -- Als erster Hersteller bietet Xirrus, führender Anbieter zukunftsweisender, Cloud-fähiger WLAN-Netzwerktechnologie, die branchenweit erste 802.11ac Wave 2-WLAN-Lösung mit vier Funkmodulen an. Der XA4 Ultra High Density Access Point verfügt über externe Antennen und sorgt damit für eine optimierte Abdeckung großer Veranstaltungsorte und offener Umgebungen. Im Gegensatz zu anderen Lösungen, die lediglich bis zu 500 Verbindungen beherrschen, kann der XA4 bis zu 1000 Verbindungen gleichzeitig verwalten. Damit bietet er leicht anpassbare High-Density WLAN-Verbindungen für eine außergewöhnliche Anwendererfahrung an Orten wie Kongresszentren, Arenen, Bahnhöfen und Flughäfen oder Einkaufszentren. Xirrus High-Density Access Points (AP) können die Menge der zu installierenden Ausrüstung im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten um 75 Prozent und die Gesamtbetriebskosten um bis zu 50 Prozent reduzieren .

Hunderte, Tausende oder gar Zehntausende von Menschen, die große Veranstaltungsorte besuchen, erwarten allesamt, schnell und problemlos das WLAN nutzen zu können. Dafür ist eine speziell entwickelte Netzwerklösung notwendig, um die damit verbundenen enormen Kapazitäten und dynamischen Auslastungsspitzen verwalten zu können. Zuverlässige und leistungsstarke WLAN-Verbindungen sind inzwischen ein wichtiges Differenzierungsmerkmal für große Veranstaltungsorte, die ihren Besuchern ein neues, begeisterndes Erlebnis bei der Nutzung von mobilen Geräten bieten möchten, um sich im Wettbewerb mit anderen Veranstaltern zu behaupten.

Derzeit bietet nur die Xirrus XA4 Wave 2-Lösung die erforderliche Gerätedichte und passenden Bandbreitenkapazitäten, um für einen zuverlässigen Service in ausgelasteten Umgebungen zu sorgen. Die ausrichtbaren Antennen machen es einfach, die Abdeckung zu optimieren und sich schnell auf veränderte Nutzerbedingungen einzustellen. Die externen Antennen des XA4 ermöglichen es der IT-Abteilung, die WLAN-Kapazität bedarfsabhängig und gezielt auf stark genutzte Bereiche auszurichten, wann immer das notwendig wird.

Die Vorteile des Xirrus XA4:

* Ultra-High Density - Der AP unterstützt mit seinen vier Funkmodulen parallel bis zu 1000 WLAN-Verbindungen, wodurch die Menge der notwendigen Access-Points, der Wartungsaufwand und die Installationskosten erheblich gesenkt werden.

* Angepasste Abdeckung - Externe Antennen ermöglichen die individuelle Feinabstimmung der Funkabdeckung für stark frequentierte Bereiche sowie eine optimierte Frequenznutzung.

* Erstklassige WLAN-Erfahrung - Vollumfängliche Unterstützung von 802.11ac Wave 2 WLAN bei Datenraten von bis zu 3,47 Gbit/s pro Funkmodul (damit ist er schneller, als jede andere auf dem Markt erhältliche Lösung) und insgesamt 16 Multi-User MIMO-Datenströme pro AP.

* Adaptive Architektur - Die softwaredefinierte Lösung ermöglicht Veranstaltungsorten die sukzessive Erweiterung und Anpassung an sich verändernde Anforderungen. Alle vier Funkmodule des XA4 können mit höchster 802.11ac Wave 2-Geschwindigkeit betrieben werden - einer vier Mal höheren Geschwindigkeit als bei herkömmlichen APs.

* Flexible Verwaltung - Das wahlweise Cloud-basierte oder lokal installierte Xirrus Management System (XMS) ermöglicht Zero-Touch-Bereitstellungen sowie integrierte EasyPass-Zugriffskontrolle und bietet leistungsstarke Analyse-Tools, um den Nutzen des WLAN-Netzwerks für Veranstaltungsorte zu verbessern.

?Zu den Aushängeschildern des Xirrus WLAN-Portfolios gehören speziell entwickelte WLAN-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen hoher Gerätedichten an großen Veranstaltungsorten zu erfüllen. Diese Lösungen haben sich in Einsatzorten mit der höchsten Funkdichte weltweit bewährt und versorgen Zehntausende von Benutzern gleichzeitig", so Bruce Miller, Vice President Produktmarketing bei Xirrus. ?Der neue XA4 erweitert das Portfolio durch eine flexible Option für die Bereitstellung von WLAN-Services in diesen Szenarien. Indem bis zur vier herkömmliche Access Points durch einen XA4 ersetzt werden können, ermöglicht die Lösung bei Anschaffung und Unterhalt zudem erhebliche Einsparungen für unseren Kunden."

?Unsere Kunden, die WLAN über weitläufige öffentliche Räume hinweg bereitstellen müssen, müssen eine schnelle und verlässliche Verbindung ermöglichen können. Dies sind die Anforderungen der Besucher und wir müssen den Anbietern helfen, diese zu erfüllen", so Hans Franzl, Geschäftsführer beim Value Added Distributor Brainworks. ?Unsere Partnerschaft mit Xirrus ermöglicht es uns, unsere Kunden mit WLAN-Netzwerken auszustatten, die auch über weitläufige Gelände hinweg beständige Konnektivität in Verbindung mit Stabilität, hoher Reichweite und Geschwindigkeit bieten. Dies unterstreicht eindrucksvoll Xirrus großes Engagement in der Bereitstellung qualitatv hochwertiger WLAN-Lösungen."

Weitere Informationen über die XA4-Lösung von Xirrus für große Veranstaltungsorte finden Sie unter https://www.xirrus.com/product/xa4/.

Über Xirrus, Inc. Xirrus ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-WiFi-Netzwerken für benutzerintensive Einsatzszenarien. Die Lösungen von Xirrus lassen sich aufgrund ihrer außerordentlichen Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und ihrem hohen Maß an Sicherheit ohne weiteres mit kabelgebundenen Netzwerken messen. Die Wi-Fi-optimierte Lösungs-Suite von Xirrus, dazu gehören Arrays, Access Points, Cloud-Services und kabelgebundene Switches, ermöglicht eine nahtlose Konnektivität und einheitliche Verwaltung im gesamten Netzwerk. Xirrus bietet Unternehmen, deren Geschäft von Wireless-Anwendungen abhängt, entscheidende strategische Geschäfts-und IT-Infrastrukturvorteile. Das Unternehmen hat auf der ganzen Welt Niederlassungen und Partner und die Lösungen werden weltweit von Zehntausenden Kunden eingesetzt. Xirrus ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Thousand Oaks, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter: www.xirrus.com.

