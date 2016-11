Wechselnde Anforderungen im Reporting schnell umsetzen

Im Reporting ergänzen Unternehmen zentralisierte Standardlösungen durch flexible Lösungen, die individuelle Berichtsbedürfnisse erfüllen. Die chartisan GmbH reagiert durch die Erweiterung ihres Dienstleistungsportfolios auf diese Entwicklung.

(firmenpresse) - Anfang des Jahres war es in vielen Trendreports zu lesen: Im Reporting verabschieden sich Unternehmen zunehmend vom Ansatz der Standardlösung und setzen vermehrt auf ein offenes, flexibles Portfolio. Getrieben wird dieser Trend vor allem durch Fachabteilungen, die aufgefordert sind eine große Anzahl von Analysen unterschiedlicher Daten aus verschiedenen Vorsystemen in kürzester Zeit auszuführen.

Als Dienstleister für Datenvisualisierung arbeitete die chartisan GmbH von Beginn an eng mit den Fachabteilungen mittlerer und großer Unternehmen in der D-A-CH-Region zusammen. Hochwertige Visualisierungen im Reporting sind kein abgekoppeltes, von der operativen Praxis losgelöstes Unterfangen. Der Erfolg steckt in der Kombination aus betriebswirtschaftlicher Expertise und technischem Detailwissen. Es ist notwendig die fachlichen Reporting Anforderungen im Detail zu verstehen und zur vorhandenen IT-Struktur passende Lösungen zu entwickeln.

In vielen Projekten wurde immer öfter nach individuellen Berichtslösungen mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad verlangt. Daher hat die chartisan GmbH seit Anfang des Jahres ihr Dienstleistungsportfolio deutlich erweitert. Die Entwicklung hochwertiger Visualisierungstemplates für interaktive Dashboards, Berichtspräsentationen und Analysetools wird seitdem ergänzt durch die umfangreichen Möglichkeiten der Automatisierung mit Microsoft Power BI. Das chartisan Team entwickelt individuelle Berechnungs- und Datenmodelle und erstellt projektabhängig einen automatisierten Reporting-Prozess von der Datenverarbeitung bis zur Ausgabe in unterschiedlichen Medien.

Die automatische Generierung umfangreicher Berichte mittels MS Excel, PowerPivot und PowerQuery ist eine robuste Möglichkeit die höchst individuellen Reporting Bedürfnisse von Fachabteilungen zu beantworten. Neben der deutlich messbaren Zeitersparnis sind es weitere Vorteile, die für diese handwerkliche Lösung sprechen:

+ Wechselnde Anforderungen können in der automatischen Berichtsgenerierung zeitnah berücksichtigt werden.

+ Es handelt sich um eine passgenaue individuelle Lösung, die sofort operativ einsetzbar ist; denn es ist kein angepasstes oder vorkonfektioniertes Modul mit hohem Beratungs- bzw. Schulungsaufwand.

+ Bereits in der Konzeption wird die spätere Einbindung in vorhandene IT-Systeme berücksichtigt, denn diese "kleine" Lösung ergänzt ihre Standardreporting-Software und konkurriert nicht mit ihr.

Die überzeugende Visualisierung von Geschäftszahlen und die technische Umsetzung anspruchsvoller Reports erfordert viel Know-how. Über ein Dutzend erfolgreicher Projekte allein in diesem Jahr beweisen, dass das chartisan Team sich auch mit dem neuen Geschäftsfeld als angesehener Qualitätsdienstleister für Datenvisualisierung und Reporting Lösungen etablieren konnte.





chartisan ist ein unabhängiger Dienstleister, spezialisiert auf Datenvisualisierung und Reporting Lösungen.

chartisan GmbH

chartisan GmbH

Silja Wolff

David-Gilly-Strasse 1

14469 Potsdam

silja.wolff(at)chartisan.com

+4933158112357

http://www.chartisan.com



chartisan GmbH

Silja Wolff

Potsdam

+4933158112357





