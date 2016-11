Radio Doria - Exklusiv bei Live Legend

(firmenpresse) - Die Berliner Konzertagentur Live Legend freut sich ab sofort, mit Radio Doria eine der charismatischsten nationalen Bands im Livegeschäft vertreten zu dürfen. Die Band um Frontmann Jan Josef Liefers vertraut ihr Booking- und Tourneegeschäft in Deutschland, Schweiz und Österreich exklusiv Live Legend an.

Jan Josef Liefers ist einer der ganz großen Schauspieler in Deutschland - und er ist Musiker. Liefers und seine Band Radio Doria machen nicht nur seit langem Musik, sie machen seit langem sehr gute Musik. Und das im großen Stil: Seit 15 Jahren bespielen sie die Republik, haben weit über 300 Konzerte auf dem Buckel. Von Rock am Ring bis Bonner Oper - Radio Doria liefert großartige Pop-Musik. Eine sich blind verstehende Band, bestehend aus Johann Weiß und Jens Nickel an den Gitarren, Gunter Papperitz an den Keyboards, Christian Adameit und Timon Fenner an Bass und Drums. Hier hat sich über Jahre eine gewachsene Band gebildet, die in feinsinnigen, berührenden, aber auch mal unbequemen Texten ihre Stimme erhebt. Die Erfahrung aus langer, gemeinsamer musikalischer Arbeit und etlichen Livekonzerten hat Radio Doria nicht nur eine treue Fanbasis beschert, auch ist in dieser Zeit die künstlerische Kraft gereift, im deutschen Pop ungewöhnliche Tiefgründigkeit beweisen zu können ohne die Ästhetik zu verlieren. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Anhänger stetig wächst. Nichts ist gestelzt. Radio Doria Konzerte sind natürlich, ehrlich und posenlos schön.

Die Fans können sich schon mal auf das anstehende neue Album und die nächsten Live Termine 2017 freuen, die sich bereits in Planung befinden.

Die Live Legend Konzertagentur GmbH hat seit der Gründung konsequent und zielsicher ihr Artist Roster um hochkarätige Top-Acts erweitert. Über das Berliner Unternehmen können unter anderem Künstler wie Adel Tawil, Stefanie Heinzmann und Adoro exklusiv gebucht werden.

