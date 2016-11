Großzügiges Wohnen mit guter Aussicht

Hausbesichtigung am 19./20. November in 16515 Oranienburg

Foto: Roth-Massivhaus

(firmenpresse) - Berlin. In Oranienburg können Bauinteressierte an diesem Wochenende ein großes Turmhaus von Roth-Massivhaus besichtigen.

Mit über 15 Jahren Erfahrung weiß der Bauexperte genau, wie wichtig individuelle Planung ist. Schließlich soll die Immobilie zu ihren zukünftigen Bewohnern passen. Mit diesem Entwurf hat sich die Familie auf mehr als 200 Quadratmetern einen maßgeschneiderten Wohntraum erfüllt.



Hinter dem eingerückten Eingangsbereich mit trapezförmiger Dachabschleppung öffnet sich eine geräumige Diele mit praktischem Windfang und Garderobe sowie einem Hauswirtschaftsraum. Vis-à-vis der Eingangstür gelangen Bewohner und Besucher in den circa 30 Quadratmeter großen Wohn-Essbereich mit anschließender Küche – dem Zentrum des Familienlebens. Das Elternschlafzimmer sowie das Bad en suite befinden sich ebenfalls im Erdgeschoss.



Im Obergeschoss beziehen die Kinder ihre nahezu drei gleich großen Zimmer. Das moderne Wannenbad mit Dusche und Doppelwaschbecken bietet ausreichend Platz für die gesamte Familie. Das achteckige Turmzimmer kann als Freizeitraum genutzt werden. Vom großen Erker mit bodentiefen Fenstern genießen die Bewohner einen wunderschönen Blick in den Garten. Auf der gegenüberliegenden Seite rundet ein Arbeitszimmer das Raumangebot ab.



Das Turmhaus überzeugt nicht nur aufgrund seiner gut durchdachten Raumaufteilung, sondern auch durch eine moderne, energiesparende Haustechnik. Eine umweltschonende Solaranlage in Kombination mit einer Fußbodenheizung garantiert dauerhaft niedrige Betriebskosten.



Bauinteressierte haben noch vor dem Einzug der Bewohner die Möglichkeit, das individuell geplante Haus am 19. und 20. November in 16515 Oranienburg (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen) zu besichtigen. Geöffnet ist am jeweils zwischen 13.00 und 16.00 Uhr. Die Anfahrt ist beschildert.







Das Turmhaus kann am kommenden Wochenende in 16515 Oranienburg besichtigt werden.

Foto: Roth-Massivhaus





http://www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen



Die Bau- GmbH Roth wurde 1999 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. Unter dem Markennamen Roth-Massivhaus hat sich das Familienunternehmen zu einem der führenden regionalen Anbieter für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise entwickelt. Das Unternehmen ist überwiegend in Norddeutschland tätig und unterhält Niederlassungen in Berlin und Hamburg. Mehr als 2.100 Bauherrenfamilien haben sich bisher für ein Haus der Firma entschieden.

Bau- GmbH Roth

Allee der Kosmonauten 32 c

12681 Berlin

Tel.: (030) 54 43 73 10

Fax: (030) 54 43 73 33





E-Mail: info(at)roth-massivhaus.de

Internet: www.roth-massivhaus.de

Firma: Bau- GmbH Roth



