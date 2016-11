Das Küchenzentrum Dresden bietet Kunden einen hochwertigen Service

Im Küchenzentrum Dresden gibt es hochwertige Küchen in den unterschiedlichsten Größen und Ausführungen. Zu den Küchen werden weitere Leistungen und ein besonderes Einweihungs-Extra geboten.

(firmenpresse) - "Die schönsten Küchen der Stadt, die gibt es nur im Küchenzentrum Dresden." - Das bekommen die Kunden zu hören, wenn sie die Hotline der Fachhändler in der sächsischen Landeshauptstadt an der Elbe anrufen. Die Botschaft, welche das Unternehmen Küchenzentrum Dresden damit überbringen möchten, ist, dass hier jede Küche ganz individuell an die Bedürfnisse der künftigen Nutzer angepasst wird. Manchmal soll sie aufgrund der Platzbeschränkungen ein rein funktioneller Raum zur Zubereitung der Speisen und Getränken werden. Bei vielen Familien hingegen ist die Küche der Ort, in dem alle zusammen essen, gemeinsam kochen oder wo sie direkt zum Lebensmittelpunkt wird, indem sie als offene Version eine direkte Verbindung zu den Wohnräumen schafft.



Die Dresdner legen großen Wert auf Qualität



Eine hochwertige Qualität und die Garantie für Langlebigkeit sind Faktoren, die beim Küchenzentrum Dresden klar im Vordergrund stehen. Den Schwerpunkt des Sortiments stellen deshalb Küchen von den Herstellern Alno und Schüller dar. Auch bei den integrierten Elektrogeräten sind die Ansprüche der Dresdener an die Qualität und den sparsamen Umgang mit Energie und Wasser hoch. Deshalb empfehlen sie bevorzugt Herde, Backöfen, Geschirrspüler, Kühlschränke und Gefrierschränke von Liebherr, Miele, AEG, Siemens, BORA und Berbel. Bei der Ausstattung werden zuerst die Wünsche der Kunden konkret erfasst und darauf basierend eine Empfehlung entwickelt, bei der auch die Preisvorstellungen der Kunden berücksichtigt werden.



Die Einweihung der neuen Küchen wird zum echten Event



Dass sämtliche Küchen voll funktionsfähig übergeben werden, versteht sich von selbst. Doch das Küchenzentrum Dresden bietet seinen Kunden ein nettes Extra: Bei der Übergabe ist ein Koch dabei, der den Umgang mit den Geräten und Einrichtungen zeigt und gleich als Zugabe einen kleinen Kochkurs veranstaltet, zu dem die Kunden auch Freunde und Verwandte einladen und die Küchenübergabe zur Party machen können. Showkochen mit der Vorstellung verschiedener Küchenvarianten können auch direkt in den Ausstellungsräumen in der Dresdener Fritz-Reuter-Straße besucht werden. Außerdem veranstalten die Küchenplaner ein eigenes Golfturnier und laden lokale und überregionale VIPs zu ihren Events in den Räumen der Küchenzentrum Dresden ein.





Zu den Küchen aus Dresden gibt es weitere Leistungen



Viele Familien können die Kosten für eine neue Küche nicht auf einen Schlag aufbringen. Auch sie sind im Küchenstudio Dresden gut aufgehoben, denn die Fachhändler der Elbmetropole vermitteln auch Finanzierungen. Eigens dafür pflegen sie enge Kooperationen mit der CreditPlus und der Commerz Finanz. Beratungen sind jederzeit vor Ort möglich. Die Ausstellungs- und Verkaufsräume sind von Montag bis Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr und am Samstag von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Durch die zentrale Lage sind sie über die Bundesstraße B170 mit dem eigenen Auto genauso gut erreichbar wie mit der Straßenbahn.









Unsere Experten im Küchenstudio Dresden haben bei jeder Küchenplanung nur ein Ziel: Ihre Zufriedenheit. Gerne lassen wir uns von Ihnen weiterempfehlen, wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind. Deshalb wird jede Einbauküche nach Maß und nach Ihren Wünschen gefertigt. Wir setzen auf ein Rundum­-sorglos-Paket und prüfen jede Küche sorgfältig, bevor sie unser Haus verlässt. So stellen wir ein Höchstmaß an Qualität sicher. Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Traumküche voll funktionsfähig bei Ihnen eintrifft. Gerne überraschen wir Sie bei der Übergabe mit einem ganz besonderen Ereignis und laden Sie in Ihrer neuen Traumküche zu einem Kochevent ein. So können Sie und Ihre Freunde das schönste Möbelstück Ihres Hauses schon einmal in aller Ruhe ausprobieren und haben gleichzeitig die Gewissheit, dass alle Geräte voll funktionsfähig sind. Nehmen Sie gerne jederzeit Kontakt zu unseren Experten im Küchenstudio in Dresden auf und lassen Sie sich schon bei der Planung begeistern.



